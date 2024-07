I pronostici di martedì 30 luglio: Champions League e Olimpiadi

I pronostici di martedì 30 luglio, ci sono le partite di ritorno del secondo turno di qualificazione di Champions League e le Olimpiadi.

L’ultimo martedì del mese di luglio sarà davvero ricco di partite, con in primo piano soprattutto il ritorno del secondo turno di qualificazione alla fase a gironi della rinnovata Champions League e l’ultima giornata dei gironi del torneo maschile di calcio delle Olimpiadi con gli ultimi verdetti da emettere.

In Champions League vittorie altamente probabili per Fenerbahce e Sparta Praga che hanno vinto all’andata ma senza scarti eccessivi, motivo per cui non potranno abbassare la guardia al contrario di Malmoe e Ferencvaros che potrebbero concedere qualcosa a livello di gol alle avversarie Ki Klaksvik e The New Saints.

I pronostici sulle altre partite

Alle Olimpiadi Marocco e Argentina non sono ancora sicure del passaggio del turno e sono favorite contro Iraq e Ucraina. Tre punti alla portata anche per gli Stati Uniti contro la Guinea e per la Francia che non dovrebbe avere problemi con la Nuova Zelanda.

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio anche a Qarabag-Liconln Reds Imps.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Marocco vincente in Marocco-Iraq, Olimpiadi, ore 17:00

Vincenti

Argentina (in Ucraina-Argentina, Olimpiadi, ore 17:00)

(in Ucraina-Argentina, Olimpiadi, ore 17:00) Francia (in Nuova Zelanda-Francia, Olimpiadi, ore 19:00)

(in Nuova Zelanda-Francia, Olimpiadi, ore 19:00) Stati Uniti (in Stati Uniti-Guinea, Olimpiadi, ore 19:00)

(in Stati Uniti-Guinea, Olimpiadi, ore 19:00) Fenerbahce (in Fenerbahce-Lugano, Champions League, ore 19:00)

(in Fenerbahce-Lugano, Champions League, ore 19:00) Sparta Praga (in Sparta Praga-Shamrock Rovers, Champions League, ore 19:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Nuova Zelanda-Francia , Olimpiadi, ore 19:00

, Olimpiadi, ore 19:00 Fenerbahce-Lugano , Champions League, ore 19:00

, Champions League, ore 19:00 Qarabag-Lincoln Red Imps, Champions League, ore 18:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Ki Klaksvik-Malmo, Champions League, ore 20:45

Champions League, ore 20:45 TNS-Ferencvaros, Champions League, ore 20:00

Champions League, ore 20:00 Slovan Bratislava-NK Celje, Champions League, ore 20:30

Comparazione quota totale (scelta del Veggente + vincenti): 6.98 GOLDBET ; 7.26 SNAI; 6.98 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Ki Klaksvik vincente o pareggio in Ki Klaksvik-Malmo, Champions League, ore 20:45