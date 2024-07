Nuovo affare dopo Di Gregorio: Juve-Monza colpo in prestito

Calciomercato Juventus, i bianconeri pronti ad un altro affare con il Monza. Ecco la situazione che si potrebbe creare in poco tempo

C’è un asse bello importante in questa sessione di mercato estivo. Non solo quello tra Roma e Juventus, con prima Chiesa al centro delle cronache e poi Soulé, che è ufficialmente un giocatore giallorosso. Ma anche quello che va da Torino a Monza.

Piazzato il primo colpo, con Di Gregorio che è passato alla corte di Thiago Motta, nei giorni scorsi si è anche parlato di Szczesny come possibile nuovo portiere dei brianzoli. Al momento il polacco è in attesa di una sistemazione, visto che le piste che portavano all’Arabia Saudita non sono così calde come successo un poco di tempo fa. Si potrebbe anche riaprire la questione Monza, senza dubbio, soprattutto se nel corso dei prossimi giorni non ci dovessero essere delle novità. Ma non solo, perché c’è un altro elemento dentro la Juventus che, nonostante il rinnovo contrattuale, potrebbe trovare poco spazio nel corso della prossima stagione. E non è escluso un addio anticipato, per giocare di più e crescere ulteriormente.

Affare Juve-Monza, occhio a Miretti

Il profilo potrebbe essere quello di Fabio Miretti, centrocampista centrale – che può anche giocare come mezzala, o addirittura alle spalle di una o due punte – che in bianconero, a sensazione, potrebbe giocare davvero poco nel corso della prossima annata. Thiago Motta in mezzo al campo sta cercando altri profili, gente un po’ più esperta per cercare di assaltare subito il tricolore dell’Inter, e allora la soluzione Monza potrebbe anche essere quella giusta per Miretti, che con Nesta in panchina sicuramente troverebbe maggiore spazio.

Questa è sicuramente un’ipotesi, magari da seconda parte di agosto e dopo le prime due giornate di campionato quando sappiamo le cose possono letteralmente cambiare in un momento all’altro. Un’operazione da Condor, così come è stato soprannominato negli anni d’oro Adriano Galliani che al Milan riusciva a piazzare i colpi proprio nelle ultime ore di mercato. Chissà, magari potrebbe essere di nuovo così. Certo, adesso il colpo sarà un poco più difficile visto l’infortunio così come da comunicato della Juventus: “Fabio Miretti, a seguito di un trauma contusivo al piede destro, questa mattina – 29 luglio – è stato sottoposto ad esami strumentali presso il J|Medical che hanno rilevato una frattura composta del terzo cuneiforme. Il giocatore verrà sottoposto a nuovi esami tra 15 giorni”.