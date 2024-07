Million Day, combinazione svelata: pioggia di milioni in Italia

Million Day, vincere sembra sia diventata una passeggiata: hanno svelato la combinazione, pioggia di milioni in Italia.

Il Million Day è un gioco numerico a premi molto popolare in Italia – introdotto da Lottomatica – che permette di vincere fino a 1 milione di euro ogni giorno. Per giocare è sufficiente selezionare 5 numeri tra 1 e 55 sulla schedina e incrociare le dita al momento delle due estrazioni che avvengono giornalmente.

Ogni schedina del Million Day permette di scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 55. Si può fare manualmente, selezionando i numeri, o affidarndosi completamente alla fortuna con l’opzione “Quick Pick”, che sceglie i numeri in modo casuale.

Ogni combinazione di 5 numeri ha un costo fisso di 1 euro. Questo rende il gioco accessibile a tutti e permette di tentare la fortuna senza un grande investimento. Si può giocare al Million Day presso qualsiasi ricevitoria autorizzata Lottomatica, oppure online attraverso il sito ufficiale o l’app mobile di Lottomatica.

Le estrazioni MillionDAY vengono annunciate ogni giorno, dal lunedì alla domenica, alle ore 13:00 per le estrazioni della mattina e alle ore 20:30 per quelle della sera, e sono visibili in ricevitoria, sul sito ufficiale MillionDAY e sull’app My Lotteries. Online, inoltre, è disponibile un archivio che raccoglie tutti i numeri estratti del MillionDAY: è facile da consultare grazie alla presenza di una funzione che permette di selezionare la data di proprio interesse.

Ecco i premi in base al numero di numeri indovinati: con 5 Numeri si vince 1 milione di euro, con 4 numeri mille euro, con 3 numeri 50 euro e con 2 numeri 2 euro.

Mese di luglio storico per il Million Day: vincite a non finire

Nel mese di luglio vincere al Million Day pare sia diventato una passeggiata. Sta succedendo di tutto. Il 18 luglio, infatti, ci sono state ben nove vincite milionarie, un record senza precedenti che ha distribuito il premio milionari in diverse parti d’Italia.

Rimini (RN) grazie ad una giocata singola

grazie ad una giocata singola Cardito (NA) grazie ad una giocata singola

grazie ad una giocata singola San Giuseppe Vesuviano (NA) grazie ad una giocata plurima

grazie ad una giocata plurima Modica (RG) grazie ad una giocata singola

grazie ad una giocata singola Licata (AG) grazie ad una giocata singola

grazie ad una giocata singola Fondi (LT) grazie ad un sistema integrale

grazie ad un sistema integrale Torino (TO) grazie ad una giocata singola

grazie ad una giocata singola Follina (TV) grazie ad una giocata singola

grazie ad una giocata singola Follina (TV) grazie ad un sistema integrale

Non fosse stato frutto del caso, si potrebbe quasi parlare di “combinazione svelata“.

Questa incredibile serie positiva è proseguita con un’altra vincita significativa il 21 luglio a Marano di Napoli, a cui si è aggiunta quella del 26 luglio. L’estrazione delle ore 20:30 ha portato fortuna a un altro giocatore, segnando la vincita numero 299 nella storia del gioco. Ancora non si sa dove sia stata centrata questa vincita, di sicuro visti i ritmi attuali c’è da pensare che entro la fine di luglio arrivi anche la vincita numero 300!