Accordo totale, annuncio in arrivo: addio Ferrari

Accordo totale e annuncio in arrivo: l’addio alla Ferrari, già certo da un pezzo, si potrebbe materializzare del tutto nelle prossime ore

L’addio alla Ferrari è già certo da un pezzo. E cioè da quando la Rossa di Maranello ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Hamilton per la prossima stagione. Da quel momento in poi si sono aperte, almeno stando alle notizie che sono circolate, moltissime piste per Carlos Sainz.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un consiglio dato da Villeneuve: “Deve decidere e non tirare troppo la corda per non rimanere senza squadra”. Questo è stato il senso del discorso dell’ex campione del Mondo. E, detto fatto, secondo le informazioni che sono state riportate da ElNacional.cat, in Spagna, Sainz avrebbe trovato la squadra per la prossima stagione. Intanto da parte del suo staff non trapela nulla, ma da quelle parti sono sicuri dell’accordo che, addirittura, potrebbe essere già ufficializzato nei prossimi giorni.

Accordo totale, Sainz alla Audi

Sebbene si sia parlato della Mercedes, della Red Bull per andare a sostituire Sergio Perez che quest’anno non sta facendo benissimo, il destino di Sainz sembra davvero essere segnato.

Dovrebbe andare alla Audi, la casa tedesca che prenderà il posto della Sauber nel prossimo Mondiale di Formula Uno. In questa scuderia potrebbe essere il numero uno del progetto e inoltre, viene ancora sottolineato, ci sarebbe un altro fatto che potrebbe cambiare le carte in tavola e dare il via libero definitivo all’operazione di mercato. Ci sarebbe la possibilità di ricongiungersi con Mattina Binotto, che è stato come tutti sappiamo il team principal della Rossa nei primi anni di Sainz in Ferrari. Insomma, dopo tutte le parole, tutte quelle che sono state le indicazioni e le indiscrezioni e anche i consigli che ha dovuto leggere Sainz, sembra che sia tutto fatto per questa sua nuova avventura. Con l’obiettivo di rimanere competitivo, anche se sappiamo benissimo che sarà tutt’altro che semplice.