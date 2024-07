Superenalotto ed Eurojackpot: come vincere con una sola schedina

Superenalotto ed Eurojackpot: grandi novità per gli amanti di queste due lotterie che mettono in palio jackpot da pelle d’oca.

Sognare non costa nulla, provare a vincere premi in denaro che possono cambiare la vita sì, se non si sta attenti con le spese. Puntare pochi euro per provare il colpo che ti cambia la vita accomuna due lotterie famosissime, ovvero Superenalotto ed Eurojackpot.

Se il Superenalotto è conosciuto da tutti gli italiani, meno noto è l’Eurojackpot che ha un funzionamento per certi versi simile. Se al Superenalotto si giocano 6 numeri su 90, con l’Eurojackpot si possono scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 50 e 2 Euronumeri compresi tra 1 e 12.

Dalla prima estrazione EuroJackpot, avvenuta il 23 marzo 2012, ben 58 fortunati giocatori sono riusciti a vincere il jackpot massimo del superenalotto europeo. Il primo 5+2 nella storia del superenalotto europeo, dal valore di 19 milioni, è stato vinto in Germania nell’estrazione dell’11 maggio 2012. Il primo jackpot EuroJackpot da 90 milioni di euro è stato invece registrato in Repubblica Ceca, durante l’estrazione del 15 maggio 2015. Il maggior numero di jackpot vinti in un anno, pari a 11, è stato registrato nel 2017. In Italia, il primo e unico 5+2 risale al 16 agosto 2013, data in cui sono stati vinti ben 15 milioni e mezzo di euro.

Per gli amanti di queste lotterie da un paio di settimane c’è una grande novità: la nuova scheda SuperEnalotto-Eurojackpot. Questa innovativa giocata offre la possibilità di tentare la fortuna con due dei più famosi giochi d’azzardo in Europa, aumentando le chance di vincita con due distinti jackpot milionari.

Come funziona la nuova schedina?

La nuova schedina è progettata per permettere di giocare sia a SuperEnalotto che ad Eurojackpot tramite due pannelli distinti. Si può decidere di partecipare a entrambi i giochi o di puntare solo su Eurojackpot. Questa flessibilità consente di personalizzare l’esperienza di gioco a seconda delle preferenze. Giocare è semplice.

Le giocate verranno convalidate nel primo concorso utile, garantendo così la possibilità di partecipare immediatamente alle prossime estrazioni. Le estrazioni dell’Eurojackpot avvengono martedì e venerdì, quelle del Superenalotto martedì, giovedì, venerdì e sabato. Con queste frequenti opportunità di vincita, la nuova scheda permette di sognare in grande più volte alla settimana.

Le schede SuperEnalotto Eurojackpot sono disponibili in tutte le ricevitorie Sisal fino ad esaurimento scorte. Non perdere l’occasione di tentare la fortuna e vincere uno dei due jackpot milionari.

Trova la ricevitoria Sisal più vicina a te, acquista la tua scheda SuperEnalotto Eurojackpot e inizia a sognare. La fortuna potrebbe essere proprio dietro l’angolo, pronta a cambiare la vita con un premio che aiuterebbe a vivere senza pensieri.