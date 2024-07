Lotto, ecco i numeri vincenti: sanno già tutto

Lotto, ecco quelli che potrebbero essere i numeri vincenti delle prossime estrazioni. Prima o poi, secondo molti, dovranno uscire

Bene, mettiamo le cose in chiaro. Non c’è nessuna statistica che dice che, prima o poi, i numeri ritardatari debbano essere estratti. Ogni volta, ogni numero, ha sempre la stessa percentuale di essere tirato fuori. Quindi a chi vi dice che prima o poi dovranno uscire credete poco.

Certo, poi c’è sempre l’altro lato della medaglia. Perché il Lotto rimane pur sempre un gioco d’azzardo e allora gli italiani si appigliano davvero a tutto. Ai sogni, a questi numeri che non escono mai anche. Sì, perché quando si solito i ritardatari escono, regalano almeno il 50% delle vincite totali di quella precisa estrazione. E siamo sicuri, ovviamente, che anche quando verranno estratti questi numeri – che nella classifica vengono riportati da Agipronews.com – sarà la stessa, identica, cosa. Detto questo, adesso andiamo a vedere insieme quelli che appunto sono i numeri che non si vedono da un poco di tempo sulle ruote italiane.

Lotto, ecco i ritardatari

“Dopo l’estrazione di sabato 27 luglio 2024 – si legge sul sito citato prima – il 75 su Napoli si conferma leader dei ritardatari con 109 assenze. Completano la top 5 il 77 su Cagliari a 104, il 39 su Firenze a 102, il 19 su Roma a 95 e il 44 su Roma a 91″.

“Tra le combinazioni numeriche, da segnalare da segnalare un ambo vertibile su Genova (17-71), un terno in decina 60-69 su Torino (60-61-66), un terno in cadenza 0 sulla ruota Nazionale (30-50-80) e un terno in figura 8 su Genova (8-17-71). Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 5 sul Nazionale è assente da 53 turni. Tra le decine la 70-79 su Palermo manca da 33 estrazioni, mentre tra le figure la 7 su Cagliari conta 64 turni di ritardo”.

ECCO INFINE LA CLASSIFICA DI TUTTI I NUMERI RITARDATARI

75 su Napoli da 109

77 su Cagliari da 104

39 su Firenze da 102

19 su Roma da 95

44 su Roma da 91