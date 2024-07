Sinner perde quota: più bastone che carota, arriva un’altra mazzata

Sinner continua a perdere quota dopo la rinuncia alle Olimpiadi: più bastone che carota, arriva un’altra mazzata.

La dolorosa rinuncia alla partecipazione alle Olimpiadi ha rappresentato un duro colpo alla popolarità di Jannik Sinner. I tifosi italiani avevano una gran voglia di tifare per lui e speravano nella vittoria di una medaglia d’oro. Dopo il successo nella Coppa Davis e il trionfo agli Australian Open, gli appassionati di tennis italiani sognavano ad occhi aperti.

Purtroppo la tonsillite ha fatto svanire di colpo tutte le speranze d’oro, ed è scoppiata di nuovo la polemica sulle cause che hanno portato al ritiro. E anche sulla modalità dell’annuncio, visto che secondo alcune fonti il Coni non era a conoscenza della decisione del tennista.

Situazioni del genere purtroppo scatenano anche gli haters, con accuse ingenerose nei confronti di Sinner. Le foto delle vacanze in Sardegna con la nuova fidanzata sono state usate per screditarlo, come se un ragazzo di 22 anni non avesse diritto a un po’ di svago dopo tanta fatica.

Sinner, strada in salita agli US Open: la conferma delle quote

In merito alle critiche nei confronti di Sinner, e anche della collega fidanzata Kalinskaya, ha centrato il bersaglio l’ex tennista Kuznetsova: “Era ovvio che Anna Kalinskaya sarebbe stata incolpata per il rifiuto di Jannik Sinner di partecipare ai Giochi Olimpici. Perché è ovvio: le ragazze dei giocatori famosi sono maggiormente sotto i riflettori. Anche Paula Badosa, la fidanzata di Stefanos Tsitsipas, è costantemente criticata. E qui tutto è aggravato dal fatto che Jannik è ora il numero uno al mondo, ha una forte rivalità con Carlos Alcaraz e Anna è apparsa nella vita di Sinner solo di recente”.

Kuznetsova ha poi aggiunto: “Gli odiatori daranno a lei la colpa di eventuali fallimenti del tennista. Internet è già pieno di articoli, in Italia postano foto della coppia con didascalie beffarde: ‘Questa è la tonsillite di Sinner’. Ho anche visto commenti secondo cui Jannik si è ritirato dalle Olimpiadi a sostegno di Anna: dicono che il suo Paese è stato oppresso ai Giochi e lui si sta vendicando per lei. È completamente senza senso, ovviamente”.

Mandate in archivio le Olimpiadi, Sinner ripartirà dalla sua stagione “preferita”, quella sul cemento, dove avrà parecchi punti da difendere. L’obiettivo principale è rappresentato dagli US Open. Lo scorso anno a New York Sinner si fermò ai quarti con Alexander Zverev.

Le quote dei bookmaker sul possibile vincitore dello Slam statunitense risentono però degli ultimi scivoloni di Sinner. Carlos Alcaraz (2.37) e Novak Djokovic (2.87) sono davanti a lui nelle quote. Sinner è sul terzo gradino del podio: un suo successo a Flushing Meadows è quotato a 3.25.