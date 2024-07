Gratta e Vinci, come scoprire se i tagliandi sono vincenti: ancora non tutti sanno che basta una semplice mossa.

Il regolamento dei tagliandi dei Gratta e Vinci è sempre disponibile nel retro dei tagliandi. Spesso i giochi sono intuitivi ed è facile capire quando e quanto si vince. Non tutti però sono ferrati col gioco e a volte i regolamenti sono un po’ cervellotici. Capita insomma che si abbia il dubbio di avere vinto o meno e non sapere come fare per sciogliere il dubbio. Se non chiedere al tabaccaio di turno.

In caso di grossa vincita però, in poco tempo tutti saprebbero del colpo di fortuna con tutte le conseguenze del caso. Quando capita, è sempre meglio agire senza dare nell’occhio. Come si fa, quindi?

Fortunatamente, Lottomatica ha sviluppato l’app MyLotteries, una soluzione pratica e veloce per controllare i tagliandi in pochi semplici passi. Ecco passo dopo passo il processo di utilizzo dell’app MyLotteries per verificare i biglietti Gratta e Vinci.

MyLotteries è l’app ufficiale di Lottomatica che consente di gestire e verificare Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto, MillionDAY e, naturalmente, i Gratta e Vinci. Disponibile sia per dispositivi Android che iOS, l’app offre una gamma di funzionalità pensate per semplificare la vita degli appassionati di lotterie.

Come Scaricare l’App MyLotteries

Per dispositivi Android: Visita il Google Play Store, cerca “MyLotteries Lottomatica” e scarica l’app ufficiale. Per dispositivi iOS: Visita l’App Store, cerca “MyLotteries Lottomatica” e scarica l’app ufficiale.

Come sapere se hai vinto un premio al Gratta e vinci

Apri l’App MyLotteries: Assicurati di essere loggato nel tuo account. Seleziona “Gratta e Vinci”: Dal menu principale, seleziona l’opzione “Gratta e Vinci”. Scannerizza il Codice a Barre: Utilizza la funzione di scannerizzazione integrata nell’app. Posiziona il codice a barre del tuo tagliando sotto la fotocamera del tuo dispositivo. L’app riconoscerà automaticamente il codice. Visualizza i Risultati: Una volta scannerizzato il codice, l’app ti mostrerà immediatamente se il tuo tagliando è vincente e, in caso affermativo, l’importo della vincita.

Altri strumenti utili

L’app MyLotteries non si limita solo al controllo dei tagliandi. Ecco alcune altre funzionalità che potrebbero esserte di grande utilità anche per i “grattatori” non seriali: