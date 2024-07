Scommesse, 10 partite per 17mila euro: un gioco da ragazzi

Scommesse, 10 partite per 17 mila euro. Un gioco da ragazzi anche se la cifra investita non è di poco conto. Ecco quello che è successo

Di scommesse incredibili nel corso degli ultimi giorni ve ne abbiamo raccontate tante. Gente che ha beccato la bellezza di trenta partite e riuscendo a fare il colpaccio della vita. Gente che ha preso marcatori e risultati esatti. Insomma, ne abbiamo davvero viste di tutti i colori.

Bene, anche in questo ultimo lunedì di luglio siamo pronti a rivelarvi un’altra vincita che aiuta, eccome, a prenotare le vacanze se non è stato già fatto. Parliamo di una vincita, piazzata come sta succedendo spesso sul sito PlanetWin365.it, che supera i 17mila euro. Se vogliamo essere precisi, e vogliamo essere precisi, parliamo di 17.565,41 euro. Sì, l’investimento è stato davvero importante, visto che parliamo di 500euro. Ma andando a leggere la schedina vediamo che questo fortunato non si è inventato praticamente nulla. Ha giocato quelle che sono le squadre favorite ed è andato alla cassa.

Scommesse, ecco la schedina vincente

Tra il Sud America e le qualificazioni alla prossima Champions League. Queste sono state le partite pronosticate come potrete vedere sotto nella schedina che vi abbiamo incollato. La quota più alta era 1,80, quella più bassa 1,09. In tutto questo un bel bonus di quasi duemila euro che hanno fatto schizzare la scommessa verso l’alto. Ed è stata una bellissima scommessa, visto com’è andata a finire.