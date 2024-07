Gratta e vinci, che magia: Cenerentola è tornata

Questo è senza ombra di dubbio il Gratta e vinci più magico di tutti i tempi: quello che è successo è incredibile, felicità alle stelle.

Ve la ricordate la storia di Cenerentola, Cinderella per gli amici degli States? Ecco, c’è un motivo ben preciso se gli amanti della Disney hanno sempre avuto una predilezione per questa principessa, che principessa in origine non lo era neanche un po’. Lei ci ha trasmesso, come dice il brano cult della colonna sonora, una lezione preziosissima: “Se credi chissà che un giorno non giunga la felicità”.

Ecco, lei la felicità l’ha raggiunta, ad un certo punto. L’ha trovata tra le braccia di un principe che l’ha cercata per tutto il regno dopo averla incontrata ad un ballo, per la precisione. Non c’entra un uomo, invece, nella storia della donna di cui vogliamo parlarvi oggi. Ci piace pensare però che lei sia una sorta di Cenerentola in salsa moderna, dal momento che, proprio come la beniamina del noto cartone, anche lei si prendeva cura degli altri e li accudiva con garbo e amore.

Fa la governante nella contea di Prince George, nello Stato del Maryland, ma la sua vita, adesso, è cambiata da così a così. Il tutto, dicevamo, non grazie ad una fantomatica anima gemella, ma per merito di un Gratta e vinci. Quello che, nei giorni scorsi, ha acquistato presso la stazione di servizio Shell in Queens Chapel Road 5398, a Hyattsville.

Questo Gratta e vinci è meglio di un incantesimo: la magia è compiuta

Lo ha pagato poco, 10 euro, ma le ha assicurato una vincita che le avrà fatto di certo venire la pelle d’oca. Dopo aver grattato il biglietto della lotteria istantanea, ha scoperto che sotto la patina argentata c’erano ben 50mila dollari.

Lì per lì non ha creduto che fosse vero, ma lo ha controllato e ricontrollato più e più volte fino ad appurare che conteneva, effettivamente, quella somma incredibile. Ai funzionari della Lotteria ha raccontato di essersi sentita felice come non mai e di avere grandi progetti per il futuro. Uno fra tutti, il suo sogno di sempre: comprare una casa.

I soldi vinti non le basteranno, ma il Gratta e vinci Jumbo Cash le ha permesso, almeno quello, di avere una base da cui partire e sulla quale costruire il suo futuro. Mica male di questi tempi, no?