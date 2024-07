Gratta e Vinci, sventata truffa da un milione: arrestato il tabaccaio

Gratta e Vinci, una storia che ha dell’incredibile: tabaccaio in arresto, ha provato a rubare un tagliando vincente a una commessa.

Non è la prima volta che capita e purtroppo forse non sarà nemmeno l’ultima. In Italia è già accaduto a Napoli, quando un tabaccaio aveva provato a rubare a un’ignara cliente un Gratta e Vinci da 500mila euro. Mai mossa fu più sbagliata, visto che farla franca quando si va a riscuotere il premio è praticamente impossibile, visti i controlli del caso.

Negli Stati Uniti nei giorni scorsi è capitato un caso molto simile. Un tabaccaio in Tennessee è stato ripreso da un filmato di sorveglianza mentre festeggiava dopo avere rubato un Gratta e Vinci da 1 milione di dollari a un cliente. La polizia ha riferito che il fortunato vincitore aveva acquistato due biglietti vincenti Diamond & Gold in una stazione di servizio Shell a Murfreesboro e li aveva consegnati a Meer Patel, 23 anni, il commesso del negozio, per il controllo di routine.

Patel avrebbe pagato il biglietto da 40 dollari e gli avrebbe riferito che l’altro biglietto era perdente, gettandolo per finta nella spazzatura, quando in realtà era un biglietto vincente da 1 milione di dollari, come riportato dal sito News Channel 5.

Gratta e vinci rubato, il lieto fine e come evitare le truffe con una semplice mossa

Grazie a dei controlli ulteriori alle telecamere di sorveglianza gli sceriffi della contea di Rutherford hanno potuto confermare la truffa avvenuta. Nei video si vede Meer Patel festeggiare nel negozio dopo aver grattato la parte anteriore del biglietto che confermava la vincita da un milione.

“Il video del negozio ottenuto dagli investigatori Vic Donoho e Greg Heiman della lotteria del Tennessee mostra l’impiegato che porta fuori la spazzatura, rimuove il biglietto vincente e se lo mette in tasca”, hanno riferito gli sceriffi.

Nel frattempo, il gratta e vinci Diamond & Gold è stato restituito al legittimo proprietario, che non era a conoscenza dell’inganno. Per evitare eventuali raggiri, pur credendo sempre nella buona fede di tutti i tabaccai d’Italia, è doveroso sapere che per capire se un Gratta e Vinci è vincente o meno si può utilizzare l’app My Lotteries.

Per farlo è sufficiente inquadrare il codice presente nella parte grattata bassa dei biglietto. Di solito sotto la dicitura PREMIO MASSIMO. Inquadrato il codice, l’app emetterà un esito. E così i giocatori hanno la possibilità di controllare di essere in possesso o meno del Gratta e Vinci vincente in poco tempo e senza possibilità di errore.