Musetti annuncio da brividi: è cambiata la sua vita

Musetti, l’annuncio è stato da brividi: il tennista azzurro che sta disputando una stagione straordinaria ha parlato in questo modo

Lorenzo Musetti sta disputando una grandissima stagione, una di quelle da ricordare. Nonostante la sconfitta in finale a Umago, sabato sera, che intacca poco un percorso di crescita incredibile, domenica era a Parigi dove ha iniziato a giocare la sua Olimpiade. Quando si sta bene si riesce a fare tutto. E qualcuno ha anche paragonato questo alla decisione di Sinner di mollare per la tonsillite. Però, quando di mezzo c’è la salute, è giusto andare davvero con i piedi di piombo.

Detto questo, per il tennista italiano è un momento magico con la sensazione che possa avere anche maggiori margini di crescita nel corso dei prossimi mesi. E Musetti, nelle parole riportate da SuperTennis, non nega evidentemente il fatto. Sì, sta bene, ha voglia, sta crescendo e non si vuole fermare per nessun motivo al mondo. E andiamo a vedere, insomma, quello che ha detto.

Musetti, parole da brividi

“Jakub è davvero un ottimo giocatore – ha parlato nelle battute finali nel torneo di Umago – in lui ho rivisto molto di me quando stavo ottenendo i primi risultati nel circuito. Ha espresso un tennis convincente ma dal canto mio credo di aver fatto vedere il mio gioco migliore. Naturalmente questo è un bel periodo per me ma non dimentico cosa c’è dietro. Ci sono stati tanti alti e bassi nella mia carriera; negli ultimi tre anni è cambiato tanto nella mia vita. Le cose succedono quando meno te le aspetti, per cui devi essere pronto a cogliere le occasioni e credo che le stia prendendo tutte, nel tennis e nella vita”.

Un Musetti insomma che ha parlato a cuore aperto, dimostrando di essere un ottimo ragazzo oltre che un atleta incredibile. Ma non è una novità, queste cose, di solito, camminano insieme.