Scommesse, l’uso degli Expected Goals nei pronostici sul calcio è un aiuto imprescindibile per aumentare le chance di successo.

Negli ultimi anni, l’analisi statistica applicata al calcio ha fatto dei notevoli passi in avanti, rivoluzionando il modo in cui si valuta la performance di calciatori e squadre. Tra le metriche più utilizzate nell’ultimo periodo spicca il concetto di Expected Goals (xG), un indicatore che misura la qualità delle opportunità da gol create da una squadra. L’utilizzo degli xG sta diventando sempre più diffuso non solo tra gli analisti e gli allenatori, ma anche tra i tipster più esperti e gli scommettitori meno sprovveduti che cercano di prevedere i risultati delle partite con una maggiore precisione.

Gli Expected Goals (xG) rappresentano una misura della probabilità che un tiro finisca in gol, basata su una serie di fattori: la posizione da cui viene effettuato il tiro, il tipo di assist, la parte del corpo utilizzata per effettuare la conclusione e la situazione di gioco (ad esempio, un contropiede o un’azione su calcio piazzato). In pratica, a ogni tiro effettuato verso la porta avversaria viene assegnato un valore xG che varia da 0 a 1, dove 1 rappresenta la certezza del gol. Ad esempio, un tiro da distanza ravvicinata e con il portiere fuori posizione avrà un valore xG più alto rispetto a un tiro da fuori area con molti difensori a opporsi.

L’Applicazione degli xG nelle Scommesse Sportive

Valutazione delle Prestazioni Reali: Gli xG danno una visione più accurata delle prestazioni di una squadra rispetto ai meri risultati delle partite. Una squadra che crea un alto numero di occasioni di qualità ma segna pochi gol potrebbe essere vista come sfortunata o scarsa nel breve termine, ma gli xG indicano che molto probabilmente inizierà a segnare di più in futuro. Identificazione delle Tendenze: Gli scommettitori possono utilizzare gli xG per identificare tendenze e anomalie. Se una squadra ha un alto valore xG ma pochi gol segnati, potrebbe essere sottovalutata dal mercato delle scommesse. Al contrario, una squadra con pochi xG ma molte reti realizzate potrebbe essere sopravvalutata. Pronostici più Informati: Basare le previsioni sulle metriche xG aiuta a evitare il cosiddetto “risultato orientamento”, dove le decisioni sono influenzate eccessivamente dai risultati recenti. Gli xG offrono un quadro più stabile e meno influenzato dalla casualità rispetto ai risultati delle partite.

Quali sono i limiti attuali degli xG

Nonostante i vantaggi innegabili, naturalmente gli xG non sono infallibili. La metrica si basa su dati storici e modelli probabilistici, e non può naturalmente prevedere eventi imprevedibili che capitano in una partita di calcio. Ad esempio errori individuali, decisioni arbitrali, espulsioni immediate, scelte di formazione in controtendenza rispetto alle precedenti partite, cambi di allenatore, condizioni meteorologiche avverse e così via. Inoltre, l’interpretazione dei dati xG richiede una certa competenza e può variare in base al modello utilizzato.

In definitiva: conviene guardare le statistiche sugli xG?

La risposta è assolutamente affermativa. Gli Expected Goals rappresentano uno strumento potente per gli scommettitori che cercano di migliorare l’affidabilità delle loro previsioni sulle partite di calcio. Utilizzando gli xG, è possibile ottenere una comprensione più profonda delle performance delle squadre, identificare tendenze nascoste e prendere decisioni più informate in ottica scommesse. Tuttavia, come con qualsiasi strumento analitico, è importante un utilizzo in combinazione con altre informazioni e mantenere un approccio il più possibile equilibrato e critico.

L’adozione degli xG nel mondo delle scommesse sportive è destinata a crescere, e gli scommettitori che padroneggiano questo concetto avranno un vantaggio competitivo nel prevedere i risultati delle partite di calcio. Fondamentale è anche la competenza calcistica e l’esperienza, ecco perché l’impiego degli xG da parte del sito del Veggente che ha un’esperienza nel campo dal 2006 può aumentare notevolmente le probabilità di vincita, fermo restando il fattore fortuna che inevitabilmente condiziona le riuscite o meno dei pronostici.