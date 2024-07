Vincere al Lotto con i numeri ritardatari: lo sa pure l’Intelligenza Artificiale. A precisa domanda è arrivata la risposta netta.

Il gioco del Lotto in Italia non perde mai il suo fascino e la sua tradizione. Nonostante l’avvento del Superenalotto, dei Gratta e Vinci e di tante altre lotterie istantanee, il Lotto continua ad avere un ampio numero di fedelissimi oltre a quei giocatori che di tanto in tanto si decidono a sfidare la fortuna, magari dopo un sogno particolare.

Le recenti cronache inoltre confermano come ci sia un alto numero di giocatori che continuano a puntare sui famosi “numeri ritardatari”. Se un numero non esce da tantissimo tempo, prima o poi sarà il suo turno. Questo senso comune fa sì che ci siano parecchie persone attente a queste statistiche, e quando poi i numeri ritardatari escono in effetti il numero delle vincite si alza. A conferma che in tanti ci credo, ma le vittorie sono semplicemente frutto del caso.

Anche l’Intelligenza Artificiale ha le idee abbastanza chiare sui numeri ritardatari al gioco del Lotto: a precisa domanda è arrivata una risposta senza mezzi termini.

Lotto, il bluff dei numeri ritardatari

Giocare i numeri ritardari al gioco del Lotto non è consigliato né da un punto di vista statistico, né da un punto di vista matematico. L’Intelligenza Artificiale in questo caso è stata istruita bene e le persone che ancora persistono a giocarli, potranno continuare a farlo se vorranno ma consapevoli del “bluff”.

Le motivazioni sono semplici, del resto. La prima è che il gioco del Lotto è basato su estrazioni completamente casuali. Ogni singola estrazione è indipendente dalle precedenti, i numeri sono sempre uguali. Tutto ciò significa che il fatto che un numero non sia uscito per un lungo periodo non aumenta le probabilità che esca nell’estrazione successiva. La probabilità di ogni numero di essere estratto rimane costante ad ogni singola estrazione, non cambia mai.

Ogni numero ha la stessa identica probabilità di essere estratto in ciascuna estrazione, indipendentemente da quanto tempo è passato dall’ultima volta che è stato estratto. La probabilità di estrarre un determinato numero in un’estrazione è sempre 1 su 90, sia che il numero sia stato estratto la settimana precedente sia che non sia stato estratto per un anno intero.

Scegliere numeri facendo affidamento sui ritardi può fare apparire la scelta più furba o ponderata, ma in realtà non si basa su principi matematici o probabilistici solidi. È importante ricordare inoltre che il Lotto è un gioco d’azzardo e le probabilità nel lungo periodo sono sempre sfavorevoli per il giocatore.