Federica Pellegrini fa sognare i fan: annuncio esplosivo, ha accettato

Federica Pellegrini, l’annuncio è ufficiale e fa sognare tutti i fan della Divina. Che manca, eccome, in questa edizione delle Olimpiadi

La domanda che ci facciamo e vi facciamo è una: quanto manca Federica Pellegrini, la Divina, nelle acque parigine in questa Olimpiade in corso di svolgimento? A quella che ci siamo fatti per noi rispondiamo tantissimo, nonostante lei sia presente come membro del Cio. E siamo sicuri, ovviamente, che anche per voi è la stessa cosa. Insomma, troppo.

Da quando ha smesso di nuotare e di vincere e di spaccare record mondiali, Federica si è sposata ed è diventata mamma. Adesso si divide tra gli impegni istituzionali e tra il ruolo che probabilmente ha sempre sognato. Ma che per chi ha nostalgia, anche a vederla in tv, nelle scorse ore è arrivato un annuncio ufficiale che ha mandato in visibilio i suoi fan. Che sono tantissimi, e che adesso non vedono l’ora di rivederla in questa nuova, bellissima, veste.

Federica Pellegrini a Ballando con le Stelle

Federica Pellegrini attraverso un video apparso suo propri canali social ha infatti ufficializzato la sua partecipazione alla prossima edizione del programma della Rai Ballando con le Stelle. Lo ha fatto stuzzicando il marito, ex suo allenatore, Giunta.

Prima cercava un paio di scarpe che non trovava, il marito le dice che ne ha portato 300 paia, le risponde che le servono quelle del ballo. Giunta capisce immediatamente che è andato tutto per il verso giusto e prima di spegnere il video lo stesso dice alla moglie: “Primo devo parlare con il ballerino”. Insomma, una bella gag tra i due che adesso si apprestano insieme a vivere questa nuova competizione. Una Federica quindi che passa dalla piscina alla palestra per il ballo. Sognando ovviamente di vincere anche lì: una sportiva come lei, sappiamo, vuole sempre vincere tutto. In bocca al lupo, Divina, per questa tua nuova avventura. Noi abbiamo la percezione che tiferemo per te.