Olimpiadi calcio 2024: i pronostici sulla terza giornata

Olimpiadi calcio 2024, si decidono gli accoppiamenti per i quarti di finale: ecco i pronostici sulle partite della terza giornata.

Come da previsioni due delle nazionali candidate all’oro si trovano a punteggio pieno dopo le prime due giornate dei gironi del torneo di calcio delle Olimpiadi di Parigi 2024. Si tratta della Spagna già sicura della qualificazione ai quarti di finale e della Francia che però non ha ancora staccato il pass per la fase a eliminazione diretta. Nessun problema, si tratta solo di una formalità, né l’avversaria in quest’ultima partita – la Nuova Zelanda – sembra in grado di creare grattacapi.

Se anche il selezionatore Thierry Henry dovesse fare turn over la qualità tecnica complessiva della Francia sarebbe largamente superiore a quella della Nuova Zelanda. Basta guardare alla panchina della scorsa partita in cui figuravano Kalimuendo, Cherki e Désiré Doué, accostati a parecchi top club europei nel corso di questa sessione di calciomercato estivo.

Le previsioni sulle altre partite

Il gruppo più equilibrato e incerto è quello B, dove tutte le nazionali si trovano a pari merito con tre punti. Il Marocco dopo avere battuto all’esordio l’Argentina si è fatto sorprendere dall’Ucraina, ma contro l’Iraq ha tutte le carte in regola per assicurarsi il passaggio ai quarti di finale. Anche la nazionale Albiceleste non dovrebbe fallire e centrare la seconda vittoria consecutiva piegando l’Ucraina.

Vittoria e annessa qualificazione altamente probabile anche per gli Stati Uniti di Tessman e Busio contro la Guinea.

Olimpiadi calcio 2024, possibili vincenti

Argentina (in Ucraina-Argentina, ore 17:00)

Marocco (in Marocco-Iraq, ore 17:00)

Stati Uniti (in Stati Uniti-Guinea, ore 19:00)

Francia (in Nuova Zelanda-Francia, ore 19:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Repubblica Dominicana-Uzbekistan, ore 15:00

Nuova Zelanda-Francia, ore 19:00

Olimpiadi calcio 2024, le partite da almeno un gol per squadra

Paraguay-Mali, ore 21:00

