Gratta e Vinci, questi tagliandi non pagheranno più: occhio alla lista ufficiale pubblicata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

I Gratta e Vinci salgono sicuramente sul podio dei giochi d’azzardo più conosciuti e giocati in Italia. Questi biglietti istantanei offrono ai giocatori la possibilità di vincere premi immediati, rendendoli una scelta preferita tra coloro che cercano un’esperienza di gioco veloce ed emozionante.

I Gratta e Vinci sono biglietti pre-stampati con una superficie coperta da una patina argentata. I giocatori devono grattare questa patina per rivelare simboli, numeri o combinazioni che determinano la vincita. Ogni biglietto ha regole specifiche su come giocare e vincere, con premi che variano da piccoli importi a cifre che possono cambiare la vita.

Tra i tagliandi più gettonati, i “grandi classici”, ci sono Il Miliardario e il Turista per Sempre. Ogni anno però vengono messi in commercio nuovi biglietti che attirano la curiosità con dei nomi particolari. Se il sogno di tutti è vincere una cifra da sogno ai Gratta e Vinci, non potere riscuotere il premio sarebbe una beffa fatale. Ecco perché bisogna fare attenzione a queste informazioni.

Gratta e Vinci, 8 serie di tagliani in chiusura: fate attenzione

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attraverso una determinazione direttoriale, ha disposto la chiusura di 8 serie di Gratta e Vinci.

a) BONUS TUTTO PER TUTTO (codici lotteria 3011-3057)

b) FAI 13 (codice lotteria 3060)

c) ORO 24 CARATI (codice lotteria 3066)

d) TUTTO PER TUTTO (codici lotteria 1119-3010-3056)

e) LE RICCHEZZE DI ELDORADO (codice lotteria 3041)

f) 500 SPECIAL (codice lotteria 3048)

g) BUON 2023 (codice lotteria 3065)

h) FRUTTI RICCHI (codice lotteria 3044)

I possessori dei biglietti vincenti i premi delle lotterie di cui all’art. 1, dovranno chiederne il pagamento con le modalità indicate nelle relative determinazioni di indizione e riportate sul retro dei biglietti, a pena di decadenza, entro 45 giorni decorrenti dal 29 luglio 2024, data di pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli www.adm.gov.it, e cioè entro il 12 settembre 2024.

In generale non sono previste tempistiche specifiche per il ritiro dei premi delle lotterie istantanee attive, ma, qualora il tipo di Gratta e Vinci vincente acquistato fosse rimosso dal mercato, vi sono delle precise scadenze da rispettare, secondo quanto regolamentato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per riscuotere il proprio premio, il giocatore ha 45 giorni di tempo dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessazione della Lotteria; una volta scaduto questo periodo, il biglietto vincente non è più considerato valido.

Ed è proprio il caso di questi otto tagliandi in questione: se avete conservato nel cassetto dei Gratta e Vinci vincenti relativi a questi tagliandi, affrettatevi a ritirare il premio. La beffa di non potere riscuotere, fossero anche 5 euro, sarebbe davvero troppo grande.