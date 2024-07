Gratta e vinci, basta un’app per scoprire se hai vinto

Gratta e vinci, scoprire se il tuo biglietto sia fortunato o meno non potrebbe essere più facile di così: basta un download.

Chiudi gli occhi e immagina di esserti recato in ricevitoria, o in qualunque altro punto vendita autorizzato, per comprare uno o più Gratta e vinci. Di aver fatto rientro a casa e di aver trovato il tempo, finalmente, per prendere la tua bella monetina e per raschiar via la patina argentata dietro la quale si nascondono i sogni di milioni di persone sparse ai quattro angoli del globo.

Bene, immagina, adesso, di non essere certo, una volta svelati tutti i simboli, del “risultato”. Il regolamento non ti è troppo chiaro e non riesci a capire se quel grattino sia vincente o meno. Focalizza la tua attenzione, infine, sul fatto di doverti nuovamente rivestire e di dover uscire ancora una volta per tornare in ricevitoria e chiedere all’impiegato di turno che effettui lui i controlli del caso. Sarebbe estremamente seccante dover fare dietrofront solo per un veloce check, non trovi?

Se la risposta è sì, sappi che puoi finalmente tirare un sospiro di sollievo. Non sarà necessario seguire tutta questa trafila, semplicemente perché, adesso, puoi fare tutto da te. Ma come?, ti starai legittimamente chiedendo, consapevole del fatto che non disponi, ovviamente, né dello scanner e né del sistema che le ricevitorie utilizzano per controllare i tagliandi dei clienti. Sappi, però, che un’alternativa c’è e che, oltretutto, è super comoda.

Se il Gratta e vinci è vincente te lo dice “lei”

Potresti non sapere, infatti, che esiste un’app apposita che permette ai giocatori d’Italia di verificare personalmente le proprie eventuali vincite.

Si chiama My Lotteries, è disponibile sia per gli smartphone iOS che per quelli Android, e si avvale di un’interfaccia user-friendly, potenzialmente utilizzabile anche da chi non ha particolare dimestichezza con la tecnologia. L’applicazione ufficiale di Lotterie Italia è l’unica ad avere ricevuto l’approvazione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per cui è la sola realmente affidabile.

Ma veniamo, ora, al punto: per verificare se il Gratta e vinci di cui siamo in possesso contenga qualche premio, non dovremo fare altro che scoprire il codice a barre, in corrispondenza della dicitura “Premio massimo”, e inquadrarlo con la fotocamera del nostro device. Accederemo alla sezione cliccando su “Verifica vincite” e nel giro di pochi istanti scopriremo, quindi, se la dea bendata ha deciso che fosse finalmente giunto il nostro momento.