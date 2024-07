Colloqui pronti per battere l’Inter: beffa in arrivo

Calciomercato Inter, colloqui pronti tra i due club e possibile beffa per i nerazzurri. Che adesso spingono per il rinnovo dell’esterno

L’Inter di Simone Inzaghi ovviamente rimane davanti a tutti. Anche perché nelle prime uscite gli ultimi acquisti, soprattutto quello di Taremi, sembrano essersi integrati perfettamente nel gruppo nerazzurro. L’attaccante preso a zero dal Porto è andato a segno in tutte le amichevoli disputate. Ed è un segnale assai importante.

Non basta, però, per cercare soprattutto di andare in fondo alla prossima Champions League che come sappiamo ha cambiato formula. I nerazzurri sono alla ricerca intanto di un difensore centrale e hanno sondato, a quanto pare, anche il profilo di Wan-Bissaka, esterno destro del Manchester United. Accostato alla società di Marotta nei giorni scorsi, adesso la situazione si è fatta un po’ delicata soprattutto per le informazioni che sono state riportate da Ekrem Konour. Andiamo a vedere cosa sta succedendo.

Calciomercato Inter, si allontana Wan-Bissaka

“Il West Ham mantiene un forte interesse per il terzino destro del Manchester United Aaron Wan-Bissaka e cercherà di riattivare i colloqui, a condizione che ci sia spazio per la negoziazione sul prezzo richiesto”. Questo è l’ultimo messaggio del giornalista turco, e adesso i nerazzurri, così come riportato in queste ore dalla Gazzetta dello Sport, stanno spingendo per il rinnovo del proprio esterno.

Anzi, si parla proprio di un accordo trovato con Denzel Dumfries, l’olandese firmerà un contratto fino al 2028 con l’Inter così da stare sereni anche per il futuro. Su di lui c’è stato anche l’interesse dello United, che sa di poter perdere il proprio elemento in quella zona del campo e si era parlato pure della possibilità di uno scambio. Ma le cose sembrano andare verso un’altra direzione con Dumfries – che dopo aver disputato un ottimo Europeo con la maglia dell’Olanda – che sembra destinato a restare anche nei prossimi anni. Certo, il mercato non è chiuso e tutto può succedere, ma le indicazioni vanno tutte verso questa direzione.