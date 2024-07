I pronostici di lunedì 29 luglio: Superligaen e altri campionati

I pronostici di lunedì 29 luglio, ci sono dei posticipi in Bulgaria, Danimarca, Norvegia, Polonia e Svezia.

Domani tornano in campo le coppe europee e tra Champions League, Europa League e Conference League nei prossimi tre giorni le partite non mancheranno di certo. Questo lunedì il palinsesto è invece decisamente più carente, e per trovare delle partite bisogna scovare tra i posticipi di campionati minori come quelli di Bulgaria, Danimarca, Norvegia, Polonia e Svezia.

In Bulgaria Beroe favorito sulla Lokomotiv Sofia umiliata col risultato di 6-1 nella prima giornata di campionato. In Danimarca il Broendby potrebbe risentire delle fatiche di coppa contro il Vejle e subire almeno un gol.

I pronostici sulle altre partite

In Norvegia il Valerenga è favorito sul Ranheim in una partita da almeno tre gol complessivi, vittorie interne probabili anche per il Rakow in Polonia e per l’Aik Stoccolma in Svezia contro il GAIS.

Tra le partite da over occhio a Helsingborg-Osters IF e Wuhan Three Towns-Shanghai Shenhua, come sfida da gol (entrambe le squadre segnano) riflettori puntati su UTA Arad-Cluj.

Vincenti

AIK (in AIK-Gais Goteborg, Allsvenskan, ore 19:00)

Rakow Czestochowa (in Rakow Czestochowa-Cracovia, Ekstraklasa, ore 19:00)

Beroe o pareggio (in Beroe Stara Zagora-Lokomotiv Sofia, Premier League Bulgaria, ore 18:30)

Valerenga (in Valerenga-Ranheim, Eliteserien, ore 19:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Helsingborg-Osters IF , Superettan, ore 19:00

Wuhan Three Towns-Shanghai Shenhua, Chinese Super League, ore 13:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Brøndby IF-Vejle , Superligaen, ore 19:00

UTA Arad-Cluj, Liga I Romania, ore 18:00

Il “clamoroso”

• Brøndby vincente e almeno un gol per squadra in Brøndby IF-Vejle, Superligaen, ore 19:00