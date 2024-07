Gratta e Vinci, ecco il sito dove giocare gratis: è fondamentale saperlo perché ti permette anche di comparare le probabilità di vincita.

Giocare gratis ai Gratta e Vinci è il sogno di tanti appassionati, a patto poi naturalmente di riscuotere le vincite, se arrivano. Perché quando si grattano i tagliandi reali, è sempre molto difficile trovare dei premi. La matematica non è un’opinione, ed evidentemente sono molti di più i biglietti non vincenti che quelli che nascondono soldi veri.

Un modo per provare l’ebbrezza di vincere al Gratta e Vinci senza spendere c’è. Il problema è che le eventuali vincite sono soltanto virtuali e non c’è modo di incassarle. Il modo per provare tutti i Gratta e Vinci attualmente disponibili sul mercato legale è quello di collegarsi al sito internet www.grattaevinci.com.

Un sito comunque da conoscere e da provare, perché presenta in modo dettagliato le probabilità di vincita di tutti i singoli tagliandi, inclusi i costi e le spiegazioni dei giochi, come si vince e come si ritirano – nella realtà – gli eventuali premi. Tutte informazioni che è bene conoscere, prima di provare davvero – ogni tanto e se si ha la possibilità di buttare qualche euro per provarci – qualche tagliando.

Il sito dei Gratta e Vinci: si gratta gratis ma i premi sono virtuali

Ci sono proprio tutti i tagliandi disponibili sul mercato, e così si possono provare anche quelli meno grattati. Già perché i più venduti sono sempre i grandi classici, i biglietti più conosciuti e probabilmente i più facili a cui giocare, accessibili anche ai giocatori meno esperti e dunque alla massa.

Si può anche provare – solo per finta – l’ebbrezza di vincere 6 milioni di euro con i due tagliandi più costosi, quelli da 25 euro, che evidentemente non sono per tutte le tasche. Si tratta di Vinci in Grande e Super Gold, che hanno anche la particolarità di avere un premio minimo più alto del costo del tagliando, 40 euro. Peccato che però le probabilità di vincita sono di 1 ogni 4,03 per quanto riguarda i biglietti reali.

Quando si gioca per finta sul sito Gratta e Vinci sarà invece molto più probabile ottenere dei premi visto che in palio non c’è nulla, per fare credere le possibilità di vincita siano più alte di quelle reali. Abbiamo ad esempio provato Super Gold, e dopo la prima simulazione non vincente al secondo tentativo abbiamo vinto 50mila euro. Mica male, peccato non sia vero.

Ricapitolando, è fondamentale sapere che si possono provare tutti i giochi gratis sul sito grattaevinci.com ma fate attenzione perché le simulazioni sono ben altra cosa rispetto alle vincite reali, le cui probabilità di vincita sono riportate sul sito. Quelle sì, sono tristemente reali.