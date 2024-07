Lacrime per Berrettini: emozione totale

Lacrime per Berrettini, alla fine dell’ennesima semifinale vinta in questa stagione, Matteo si è lasciato andare ad una dichiarazione

Matteo Berrettini sta dimostrando di essere tornato. E alla fine della semifinale vinto all’Atp 250 di Kitzbühel si è lasciato andare ad un commento emozionante.

Che mettiamolo subito in chiaro, non riguarda proprio lui. Ma una grossa fetta della sua vita: ognuno di noi ha un migliore amico per il quale sarebbe disposto a tutti e anche il tennista azzurro ne ha uno. Ecco, alla fine della semifinale Berrettini, nelle consuete dichiarazioni post partita, ha voluto fare un passaggio davvero emozionante.

Berrettini e la dedica alla nonna dell’amico

Era una semifinale, quindi sono davvero carico in vista della finale. Pubblico? È incredibile, ogni giorno mi trasmettono sempre più energia. So che fa caldo, ma spero ne sia valsa la pena per voi Mi aiuta molto l’energia del pubblico. Quando perdi un punto importante e qualcuno applaude per supportarti, ti aiuta. Voglio ringraziare tutti”.

Detto questo, Matteo poi ha voluto ricordare la nonna di un amico, lasciandosi andare ad una dichiarazione che ha fatto emozionare in tutto e per tutto il pubblico austriaco. Insomma, un Berrettini che ha dei sentimenti importanti – ma su questo nessuno, ma proprio nessuno, ha mai avuto dubbi – e che ha deciso di dedicare la vittoria proprio ad una donna scomparsa da pochissimo tempo. E sappiamo benissimo come i nonni siano davvero importanti nella vita di qualsiasi persona. “Un’ultima cosa: il mio migliore amico che è come un fratello, ha perso sua nonna due giorni fa e mi ha detto di vincere per lei. Ho vinto e, quindi, questo è per te“. Sì, è davvero stato tutto emozionante. Un grande applauso a Matteo, che proprio non riesce a dimenticare chi gli è stato vicino in questi anni difficili per lui dopo la finale di Wimbledon che lo aveva portato quasi sul tetto del mondo.