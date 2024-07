Gratta e vinci da 10 euro, questo biglietto paga più di tutti: numeri da paura

Non sai quale, tra i tanti tagliandi da 10 euro in commercio, sia il caso di scegliere? Sappi che ce n’è uno che fa gola a tutti.

Né troppo, né troppo poco. 10 euro è una cifra del tutto ragionevole ed è per questo che i Gratta e vinci appartenenti a questa categoria sono, in genere, i più quotati tra quanti sognano di sbarcare il lunario grazie al gioco d’azzardo. L’assortimento di lotterie istantanee che vendono biglietti a questo prezzo è incredibilmente variegato, ma è indubbio che alcune serie abbiano avuto più successo di altre.

Una fra tutte, ma ci arriveremo piano piano. Iniziamo col dire che i giocatori in cerca di un Gratta e vinci da 10 euro potrebbero orientarsi, ad esempio, sull’amatissimo Turbo Cash, dalla grafica essenziale ed accattivante. Rispetto ad altri tagliandi della stessa fascia di prezzo, risulta meno cervellotico e più intuitivo, ed è questo il motivo per cui tanti lo preferiscono ad altri “cugini” della medesima famiglia.

Come dichiarato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le probabilità di vincere il premio massimo di 2 milioni con Turbo Cash è di 1 su 8.880.000,00. Un biglietto ogni 6,17 assicura ai giocatori, invece, una vincita più alta di quello che si è speso per comprare il biglietto. Il 50X mette in palio la stessa cifra e le probabilità di beccare il premio massimo è la stessa di quella stimata per Turbo Cash. Potrai perciò scegliere, a parità di condizioni, quello che ti “ispira” di più fra i due.

È lui il re dei Gratta e vinci da 10 euro: nome e probabilità di vincita

Un altro amatissimo Gratta e vinci da 10 euro è quello che risponde al nome di Bonus Tutto per Tutto. Nel suo caso, la possibilità di centrare i 2 milioni di palio è leggermente maggiore: assicura il premio massimo 1 biglietto su 8.160.000,00, mentre solo 1 tagliando ogni 7,59 permette di incassare una cifra superiore alla puntata.

Veniamo, ora, al dunque. Qual è il Gratta e vinci da 10 euro che offre più chance di svoltare e di cambiare vita? È il Nuovo Mega Miliardario, famosissimo in tutta Italia, che unisce premi da sogno a una meccanica di gioco estremamente interessante e divertente.

Un giocatore su 1 su 7.800.000 può ambire ai due milioni di euro che ci sono sul piatto, ragion per cui l’ipotesi che accada è più elevato che nei grattini su cui ci siamo soffermati in precedenza. 1 su 3,77 giocate è vincente e permette di recuperare almeno la cifra investita al momento di optare per questa serie piuttosto che per un’altra.