Scommesse, un campionato senza segreti: colpo da 7 mila euro

Scommesse, un campionato senza segreti e il colpo dell’estate vale oltre 7 mila euro. Tutte le partite pronosticate in un modo

Ci sono quelle scommesse che alcune volte dici, perché non ci ho pensato io. E noi abbiamo avuto questa sensazione in questo caso, visto che parliamo di un colpo che alla fine ha avuto un valore di 7 mila euro.

Otto partite pronosticate, e non 30 come vi abbiamo fatto vedere qualche giorno fa. Quindi una scommessa che ci può serenamente stare visto che anche noi de Ilveggente.it, nel momento in cui vi andiamo a dire i pronostici del giorno, più o meno siamo sugli stessi numeri. Insomma, una bolletta – come viene chiamata soprattutto dai più giovani – che ci può stare. Con un pronostico però che si vede raramente. Un pronostico però molto intelligente, soprattutto se si parla di partite che sulla carta sono equilibrate e che quindi hanno bisogno di tempo per sbloccarsi. O magari non si sbloccano proprio.

Scommesse, la schedina vincente

La schedina è stata giocata da un utente sul sito PlanetWin365.it, che ci sta regalando davvero delle grosse emozioni in questa estate. Otto partite dei campionati regionali tedeschi tutti pronosticati con almeno un tempo in pareggio. Sì, proprio così. E sono diverse quelle, come potete leggere sotto, che alla fine dei 90 minuti hanno regalato una X. Insomma, un colpo geniale che con una punta sicuramente alta – visto che parliamo di 100euro complessivi – ha permesso di portare a casa 7.300euro. Auguri a lui. Ah, infine siamo convinti anche di una cosa: questa tipologia di pronostico verrà usata anche da chi ci leggerà. Molto stuzzicante, viste anche le quote che ci sono.