Million Day, 1 su 9 ce la fa: 1 milione sul conto

La dea bendata a volte sa essere davvero sfacciata, come in questo caso. Sono bastati 5 numeri per far venir giù dal cielo una vera fortuna.

Sarebbe estremamente riduttivo, oltre che per nulla rappresentativo della realtà, dire che la dea bendata non abbia avuto, nei giorni scorsi, una predilezione per il Bel Paese. Sono accadute talmente tante di quelle cose, nelle ultime ore, che è evidente, anzi, che abbia deciso di soggiornare proprio in Italia in occasione delle vacanze estive.

Se così non fosse, non ci sarebbe stata alcuna storia da raccontare. Invece ne abbiamo tante, benché una fra tutte meriti di sicuro maggiore attenzione. Arriva, a voler essere più precisi, dal Centro dello Stivale, vale a dire dalla regione del Lazio. Ancor più precisamente dalla provincia di Latina, dove un giocatore di cui non conosciamo l’identità ha messo a segno, lo scorso giovedì 18 luglio, un colpo che definirlo tale non renderebbe l’idea dell’impresa su cui hai messo la firma.

Iniziamo col dire che tra tanti Gratta e vinci giochi a estrazione disponibili ha scelto di puntare per uno dei più amati e moderni, ovvero il Million Day. Benché sia molto famoso non escludiamo che qualcuno possa non conoscerlo, per cui vi basti sapere che il fine ultimo di questo gioco è pronosticare 5 numeri da 1 a 55. L’estrazione avviene a cadenza giornaliera, attraverso un sistema informatico automatizzato.

Fortuna sfacciata, con 5 numeri ha vinto 1 milione di euro al Million Day

Sistema che la scorsa settimana ha deciso di premiare, appunto, il giocatore in questione, che ha deciso, sulla scorta dell’istinto, di puntare sui numeri 11, 18, 20, 22 e 27. Numeri molto ravvicinati, come avrete senz’altro notato, a riprova del fatto che non è vero, come si dice, che mettere la “X” su numeri distanti è meglio e più “sicuro”. Non c’entra niente con la fortuna.

Fatto sta che, con questa cinquina da strapazzo, il giocatore si è beccato la bellezza di 1 milione di euro. Ed è proprio il caso di dire che 1 su 1000 ce la fa, considerando che in quella stessa tornata sono state registrate, in totale, 9 vincite al Million Day.

Il giocatore di Latina e le altre 8 persone avranno a disposizione, ora, 60 giorni di tempo per presentare lo scontrino vincente presso l’istituto bancario indicato dalla lotteria e per riscuotere il loro premio, previa verifica, ovviamente, dei dati personali.