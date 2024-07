Gratta e vinci, no ricevuta no party: clamoroso dietrofront

Gratta e vinci, le coincidenze sono il sale della vita e questa storia ne è la dimostrazione: pazzesco, stenterai a crederci.

In pausa pranzo possono succedere le cose più disparate. È probabile che si facciano nuove conoscenze, ad esempio, o che rientrando al lavoro ci si imbatta in un acquisto di quelli destinati a cambiarti la vita. Proprio come nella storia che stiamo per raccontarvi, che rivela quanto imprevedibile possa essere, alle volte, il destino.

Un uomo di Greenville, nei giorni scorsi, ha visto la sua vita cambiare da così a così proprio mentre, dopo una mattinata intera trascorsa in ufficio, era uscito a mangiare qualcosina e a rifocillarsi un po’. Dopo aver pranzato a Greenville, nella Carolina del Sud, si era diretto verso un minimarket nei paraggi del ristornate per giocare al Powerball, la lotteria ad estrazione che tante cose ha in comune con il nostro Gratta e vinci. Ha puntato su dei numeri, ha salutato ed è tornato al lavoro.

Una volta in ufficio, però, si è reso conto di non avere con sé le ricevute di gioco. Facendo mente locale, ha realizzato che l’impiegata del minimarket non gliela aveva mai consegnate. Quindi, ha fatto dietrofront ed è tornato al negozio, nella speranza che la donna avesse conservato le schedine che aveva giocato poco prima.

Gratta e vinci, torna sul luogo del misfatto e tutto cambia in un secondo

Dopo averle ritirate, già che c’era, si è anche regalato due Gratta e vinci della serie Money Maker, che mette in palio un favoloso premio del valore di 1 milione di dollari.

Nel primo c’erano 20 dollari, mentre nel secondo si celava la sorpresa più grande che il destino potesse fargli: la vincita massima. Lì per lì gli è parso assurdo, ovviamente, il che è comprensibile. Non capita certo tutti i giorni, in effetti, di essere baciati in fronte dalla dea bendata e di diventare ricchi per una coincidenza del tutto fortuita.

Dopo l’incredibile scoperta è tornato in ufficio e ha condiviso la bella notizia con i colleghi, chiedendo al suo boss, addirittura, di dargli un pizzicotto, così da essere certo che non si trattasse solo ed esclusivamente di un sogno. Fortuna sfacciata, la sua? Certamente sì, ma bisogna ammettere che il destino gli ha dato una grossa mano. Se l’impiegata gli avesse consegnato le schedine subito, non sarebbe mai tornato al minimarket e non avrebbe mai comprato quel Gratta e vinci che ha fatto di lui un uomo ricco.