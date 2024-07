Lotto, ecco i numeri fortunati: valgono 60 mila euro

Lotto, ecco: questi sono davvero i numeri fortunati visto che hanno regalato un’altra vincita da 60 mila euro. Cos’è successo

Quattro numeri fortunati. Non possiamo non affermare questo dopo quello che abbiamo letto. Sì, perché è andata proprio in questo modo ed è giusto fare un quadro della situazione prima di addentrarci in questa ulteriore vincita.

Allora, nella giornata di ieri vi abbiamo parlato di un grosso colpo centrato a Riccione: uno dei più alti di quest’anno visto che ha sfondato il muro delle 200mila euro. Quel fortunato scommettitore aveva deciso di giocare 4 numeri sula ruota di Venezia che poi effettivamente sono usciti. E non sono 4 numeri come tutti gli altri, perché Agimeg.it, in un articolo, svela che c’è stata un’altra vincita, a Scicli in Sicilia, e il nostro occhio è caduto proprio sui quattro numeri scelti.

Lotto, quaterna con gli stessi numeri

Ed erano identici. Stessa quaterna: 12-30-31-80. Anche se in questo caso parliamo di una vincita inferiore ma non sicuramente da buttare, anzi tutt’altro. In questo specifico caso, con una schedina di soli cinque euro, il fortunato o la fortunata, ha portato a casa la bellezza di 60mila euro. Ha giocato su tutte le ruote, quindi non indicando quella specifica di Venezia, ma poco importa, la gioia è stata davvero tanto e su questo non possiamo avere il minimo dubbio.

Continua quindi a regalare moltissimi sogni il gioco del Lotto. Anche se nella giornata di ieri vi abbiamo parlato pure del 10eLotto: ma rimangono sempre e solo le quattro estrazioni settimanali all’ora di pranzo a fare davvero sognare gli italiani che ormai giocano con continuità e che non riescono a smettere. Anche perché, con un investimento minimo, parliamo di una montagna di soldi che possono arrivare da un momento all’altro. Insomma, è tutto davvero incredibile e bellissimo. Auguri anche al fortunato vincitore, comunque, vero protagonista di questo nostro articolo.