Occhio al Gratta e vinci: c’è il ritiro immediato

Gratta e vinci, bisogna saperlo fare bene, altrimenti è inutile: si corre un rischio altissimo, è già successo molte volte.

La coscienza civica, unite alle leggi vigenti in materia, ci obbligano oramai, com’è giusto che sia, ad avere maggiore rispetto della natura e, più in generale, del pianeta di cui siamo ospiti. E benché molte persone continuino ad ignorarne l’importanza, la raccolta differenziata gioca un ruolo determinante in questa battaglia che combatteremo, molto probabilmente, per sempre.

Non è questo, ad ogni modo, il punto. O meglio, in parte sì. La raccolta differenziata e la coscienza civica c’entrano eccome, nella storia che stiamo per raccontarvi, sebbene abbiano un ruolo, per così dire, “secondario”. Il protagonista è un uomo che vive al di là dell’Oceano, più precisamente nella Carolina del Sud. Un uomo che, come tanti altri in tutto il mondo, tenta di tanto in tanto la fortuna al gioco d’azzardo. Predilige i Gratta e vinci, forse perché più stimolanti e divertenti, e ne ha comprato uno proprio qualche giorno fa.

Tra i tanti in vendita alla stazione di servizio Speedway a Ladson, in Ladson Road, ha scelto di optare per uno dei più economici. La serie che ha scelto si chiama Emerald Green e, al costo di 5 euro a tagliando, mette in palio cifre veramente molto interessanti. Ma cosa è successo, vi starete legittimamente chiedendo, di così eclatante?

Gratta e vinci, ci è mancato poco: stavolta è andata bene

È successo, in soldoni, che dopo aver grattato il biglietto acquistato in precedenza, e verificato che al suo interno non ci fosse alcun premio, stava per gettarlo nella spazzatura, nell’apposito bidone per il conferimento della carta.

Solo un’incredibile coincidenza ha permesso che ciò non accadesse. Con lui in quel momento c’era un familiare che, vedendolo in procinto di buttare il Gratta e vinci, ha voluto controllarlo un’ultima volta. E si è reso conto, in quell’istante, che il tagliando era tutt’altro che perdente. C’erano 200mila dollari, sotto quella patina argentata. 200mila dollari che stavano per finire dritti nella spazzatura che qualcuno avrebbe, poi, ritirato immediatamente, come da calendario della differenziata.

Cosa che, vi sembrerà strano, è successa in passato. Non tutti sono così attenti da controllare bene i Gratta e vinci e capita abbastanza di frequente che le persone diano un calcio, letteralmente, alla fortuna. Non è questo il caso, eppure ci è mancato poco così…