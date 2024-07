Lotto, per scoprire i numeri vincenti basta un’app

Basta un clic per scoprire se la dea bendata abbia deciso di farci visita o meno: esultano i giocatori del Lotto, così è più semplice.

La rivoluzione digitale non ha risparmiato nessun ambito. Men che meno quello del gioco d’azzardo, che si è evoluto affinché i giocatori potessero servirsi della tecnologia per tentare la fortuna in modo ancor più pratico, con un semplicissimo clic. Provare a vincere, in effetti, non è mai stato più facile e veloce di così.

Gli amanti del Superenalotto possono scegliere i numeri su cui puntare facendo tutto da app, ma anche gli appassionati del mitico gioco del Lotto hanno a loro disposizione un’opzione comodissima per tenere traccia di tutte le giocate e non solo. Non tutti sanno, infatti, che esiste a tale scopo un’app rivoluzionaria. Si chiama My Lotteries ed è l’applicazione ufficiale delle lotterie istantanee, del Lotto e chi più ne ha più ne metta.

La sua interfaccia è user-friendly e, in quanto tale, molto intuitiva, utilizzabile anche da quanti non abbiano particolare dimestichezza con la tecnologia. Si avvale di una sezione principale, dalla quale è poi possibile accedere alle altre sezioni con l’ausilio di un’apposita barra di navigazione inferiore. Per poter giocare online è necessario, però, possedere un account verificato, il che rende ancor più sicuro e a prova di privacy il sistema.

Lotto da mobile, così è ancora più semplice: basta un clic

C’è dell’altro. Il bello di My Lotteries è che include al suo interno una sezione dedicata alla verifica delle vincite, particolarmente utile per quanti vogliono scoprire da mobile, senza doverli cercare, se i numeri estratti al Lotto coincidano con quelli sui quali si è deciso di puntare.

Il sistema di verifica vincite del Lotto da mobile funziona così: si scansiona con la fotocamera del device il codice associato ai biglietti di cui si è in possesso e, nel giro di pochi istanti, lo stesso emetterà il suo verdetto. Si scoprirà in tempo reale, quindi, se la giocata sia vincente o meno e, in caso positivo, quanto di preciso si sia vinto con quella schedina.

L’app permette, poi, di fare molte altre cose, come consultare i numeri che escono più frequentemente e quelli ritardatari, filtrando i risultati in base alle ruote che più ci interessano. Il mondo del Lotto interamente a portata di clic, insomma: avresti potuto desiderare di meglio?