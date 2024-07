Sainz resta senza team: annuncio sconvolgente

Sainz resta senza squadra: il ferrarista, al suo ultimo ballo con la Rossa non ha ancora sciolto le riserve per il futuro. E il rischio è enorme

Carlos Sainz sa da un pezzo che quest’anno è il suo ultimo dentro la Ferrari. Lo spagnolo saluterà tutti alla fine di questo campionato per fare spazio a Lewis Hamilton. Una decisione incredibile quella della Rossa che ha fatto felici tutti i tifosi. Non però lo spagnolo, alla ricerca adesso di una nuova squadra per la prossima stagione.

Di offerte, come abbiamo anche potuto capire noi de Ilveggente.it, ne ha ricevute. Però ancora, Sainz, una decisione sul suo futuro non l’ha presa. Chissà, magari aspetta la chiamata giusta di un top team che gli potrebbe permettere di lottare per il titolo. O magari adesso è solamente concentrato sulla stagione in corso, che non gli ha regalato, purtroppo, chissà quale soddisfazioni. La cosa certa comunque è che più passa il tempo e più lo stesso stringe. E i pericoli di questa attesa sono davvero dietro l’angolo e gli potrebbero giocare un brutto scherzo.

Carlos Sainz senza squadra, le parole di Villeneuve

Intervistato da OLBG, il campione del mondo Jacques Villeneuve ha cercato di dare un consiglio allo spagnolo. Il senso è tutto questo: sì, è anche giusto al momento aspettare, ma è assai rischioso tirare troppo a lungo la corda.

“Sainz ha un’etica del lavoro impressionante ed è molto bravo ad adattarsi, a lavorare con l’ingegnere di pista, dà sempre ottimi feedback. É veloce, competitivo, sa resistere alla pressione. Credo che speri ancora in una chiamata della Mercedes che sta valutando Antonelli. Se gioca troppo d’attesa, rischia poi di rimanere senza sedile perché ha fatto arrabbiare qualcuno oppure rimani con la sua terza scelta. Credo che sia impressionante il modo in cui ha reagito all’addio in Ferrari, molto tranquillo. La Williams lo vorrebbe e mi piacerebbe vederlo lì”. Chissà se Sainz ascolterà questo consiglio, perché sicuro lo leggerà, visto che parliamo di un pilota che ha vinto il campionato mondiale quindi sa il fatto suo.