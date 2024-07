Infissi in oro e un garage-museo: benvenuti nella nuova casa di Cristiano Ronaldo

La casa che Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno comprato in Portogallo non è ancora pronta, ma già detiene un record pazzesco.

Verde e azzurro a perdita d’occhio, a un tiro di schioppo dal mare e dal parco naturale di Sintra-Cascáis. Un quartiere esclusivo che nulla ha da invidiare a mete più famose e che, non a caso, è stato scelto da Cristiano Ronaldo e dalla sua bellissima famiglia. La Los Angeles o la Miami del Portogallo, per certi versi, se vogliamo metterla su questo piano.

Sorge proprio in questo contesto unico nel suo genere, più precisamente a Quinta da Marinha, l’abitazione da sogno in cui il calciatore portoghese e la bella Georgina, con al seguito ovviamente i figli, si recheranno, quando sarà finalmente pronta, ogni volta che avranno voglia di staccare un po’ la spina. Una zona tranquilla, immersa nel verde, ma al tempo stesso ricca di ristoranti a cinque stelle, negozi di lusso e location che ospitano di frequente attività culturali di ogni genere.

La cornice perfetta, dunque, per rifiatare quando il campionato lo permetterà, per godersi un po’ di privacy e di tranquillità. Tanto più che, anche se non tutti lo sanno, la casa che CR7 ha acquistato a Quinta da Marinha, a Cascais, detiene un record pazzesco. La stella dell’Al-Nassr possedeva già un bel po’ di primati, ma questo ancora gli mancava e immaginiamo ne sarà particolarmente fiero.

La villa dei record appartiene a CR7

La villa extralusso vicinissima alla spiaggia è, udite udite, una delle case più costose al mondo. Non è ancora pronta, è vero: lo sarà entro la fine dell’anno, ma già è passata alla storia come una delle dimore più prestigiose di tutti i tempi.



CR7, Georgina e i figli avranno a disposizione, pensate un po’, 900 metri quadrati di spazio tutti per sé. La sola camera padronale misurerà più della media degli appartamenti italiani: 300 metri quadrati di lusso e di opulenza in cui sarà pressoché impossibile non fare sogni d’oro. Completerà la pianta della residenza anche una piscina coperta con un passaggio sotterraneo. La si potrà ammirare dal piano inferiore e vedere, alzando lo sguardo, chi stia nuotando nelle sue fresche e dolci acque.

Quanto ai plus, la coppia ha optato per riscaldamento smart, sala massaggi, una seconda piscina esterna, una palestra, una sala cinema e un gigantesco garage-museo, grande abbastanza da contenere tutti i pezzi della collezione di auto sportive di CR7. Infissi in oro massiccio e rivestimenti in marmo italiano impreziosiranno, insieme al murale che Louis Vuitton ha realizzato per loro, le stanze di questa sontuosissima e costosissima villa in Portogallo.