Gratta e Vinci, l’Intelligenza Artificiale e come scovare i tagliandi coi premi

Gratta e Vinci, i suggerimenti dell’Intelligenza Artificiale per scovare i biglietti coi premi: incredibile ma vero, ha risposto.

Col passare dei mesi e dei giorni, l’Intelligenza Artificiale sta entrando sempre più prepotentemente nella vita di tutti i giorni. Da una parte ci sono dei vantaggi innegabili, dall’altra dei rischi a quale l’umanità va incontro e che sarà giusto controllare con le dovute precauzioni.

Secondo il Parlamente Europeo, l’Intelligenza Artificiale potrebbe migliorare a lungo andare la vita dei cittadini, grazie a una migliore assistenza sanitaria, ad automobili e altri mezzi di trasporto più sicuri, e anche grazie a prodotti e servizi su misura, più economici e resistenti. Non di meno, una maggiore diffusione dell’IA al servizio di tutti potrebbe anche facilitare l’accesso all’informazione, all’istruzione e alla formazione.

Tra i rischi principali, vanno senza dubbio elencati l’abuso, come l’utilizzo per risolvere problemi per cui non è adatta, o la minaccia alla protezione dei dati e il diritto alla vita privata. Alcuni malintenzionati ad esempio potrebbero usare l’Intelligenza artificiale per l’uso di dispositivi col riconoscimento facciale o la profilazione online.

Gratta e Vinci, i consigli dell’Intelligenza Artificiale: non è tutto oro quello che luccica

E se chiedessimo all’Intelligenza Artificiale di trovare dei Gratta e Vinci vincenti, ci riuscirebbe? Senza dubbio l’idea sarà venuta a molte persone, e la risposta naturalmente è no: non ci riuscirebbe. A domanda posta però non si tira indietro nella risposta, e dà alcuni suggerimenti che in parte possono anche essere accettati.

Il primo consiglio è abbastanza valido: controlla le probabilità di vincita. Ogni tipo di Gratta e Vinci ha diverse probabilità di vincita, che sono indicate sul retro del biglietto o sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Scegliere biglietti con probabilità migliori può aumentare leggermente le tue possibilità di vincita. Si tratta di un incremento ridicolo delle possibilità di vincita, ma tant’è.

Un altro consiglio dell’IA è quello di considerare di acquistare biglietti di fascia di prezzo più alta, che tendono ad avere probabilità di vincita migliori e premi più sostanziosi, visto che i biglietti con costo più basso hanno probabilità di vincita inferiori e premi minori. Un suggerimento però rischioso che non tiene conto della capacità di gestione dei risparmi delle singole persone.

L’ultimo suggerimento recita: “Anche se è solo una teoria, alcuni giocatori credono che comprare più tagliandi consecutivi dalla stessa serie possa aumentare le possibilità di individuare un biglietto vincente”. Anche qui il rischio è facile da individuare: una teoria per cui alcuni credono possa funzionare, non è assolutamente una certezza.

Non c’è Intelligenza Artificiale che tenga: per vincere coi Gratta e Vinci – al contrario delle scommesse sportive dove le conoscenze degli eventi sportivi e delle caratteristiche dei singoli atleti possono incidere – serve solo e soltanto fortuna. Parecchia fortuna.