Sinner e non solo: 3800 ore di Olimpiadi a un prezzo mai visto

Sei in cerca di un’offerta che ti assicuri la visione integrale delle Olimpiadi di Parigi 2024? Ce n’è una davvero pazzesca.

C’è un motivo ben preciso se le Olimpiadi di Parigi sono più attese di qualunque altra edizione. I Giochi d’Oltralpe segneranno il ritorno alla normalità dopo che l’edizione precedente, che si è svolta come noto in Giappone, aveva subito un rinvio a causa del Covid. Sono trascorsi solo 3 anni e non 4, dunque, dall’evento di Tokyo, eppure l’emozione è già alle stelle.

L’Italia schiererà ai piedi della Tour Eiffel un battaglione di tutto rispetto, composto da 403 atleti: i 209 uomini e le 194 donne in gara rappresenteranno 34 diverse discipline e la speranza, con questi numeri, è che gli azzurri possano riuscire a conquistare il maggior numero di medaglie possibile. Osservato speciale sarà, manco a dirlo, Jannik Sinner, che arriverà ai Giochi da numero 1 del mondo e che non ha mai fatto mistero di voler impreziosire il suo palmares con un bell’oro.

Ci sono tantissimi altri atleti, comunque, per cui varrà la pena sintonizzarsi ogni giorno in tv. La cerimonia d’apertura è prevista per il 26 luglio: il corteo, composto dai campioni di tutto il mondo, sfilerà lungo la Senna, avanzando a bordo di alcune barche che percorreranno il fiume dal ponte Austerlitz al Trocadéro. Resta solo da capire, a questo punto, dove vedere le Olimpiadi di Parigi 2024.

Tutte le Olimpiadi minuto per minuto a un prezzo piccolissimo

Mamma Rai assicura la copertura degli eventi di principale interesse, ma nel caso non vi bastassero le 360 ore di diretta assicurate dall’emittente sappiate che c’è un’alternativa più che valida.

Volete essere certi di avere le Olimpiadi sempre a portata di clic pur senza dovervi necessariamente svenare per sottoscrivere un abbonamento alle emittenti che detengono i diritti dell’evento? Niente paura, c’è un’offerta che potrebbe fare al caso vostro e che vi assicurerà la possibilità di godervi ciò che più preferite tra le 3800 ore di diretta live che copriranno l’intera competizione a cinque cerchi.

Discovery+, che offre appunto la copertura integrale dell’attesissimo evento, offre il pacchetto Intrattenimento + Sport ad un prezzo mai visto. Costa solo 7,99 euro al mese e potrete disdirlo quando vorrete, ragion per cui rappresenta la soluzione ottimale per placare la voglia di Olimpiadi di cui sarete probabilmente in preda ora che i Giochi sono dietro l’angolo. Per attivare l’offerta, sarà sufficiente cliccare su questo link e scegliere, tra i due, il pass mensile.