Dramma per Djokovic: problema gravissimo

Dramma per Djokovic: ecco trovato il problema che potrebbe avere in questo momento il tennista serbo. La situazione

Novak Djokovic, per la prima volta da quando gioca le Olimpiadi, si presenterà al torneo a cinque cerchi senza aver mai vinto un titolo. Il 2024 è un anno difficile per il tennista serbo, che non riesce a esprimersi al meglio. Si, l’età avanza e i giovani hanno più forza. Ma lui, con il carattere che ha, vuole ancora dimostrare di essere uno dei più forti al mondo.

A Wimbledon, però, Alcaraz ha avuto vita facile in finale. Lo spagnolo ha praticamente distrutto Djokovic che raramente nel corso del match ha avuto la forza fisica, e mentale, di reagire. E l’atteggiamento non è passato inosservato ed è stato analizzato anche da uno che lo conosce davvero bene. Che gli è stato vicino per moltissimo tempo, e che ha svelato quale potrebbe realmente essere, in questo momento, il problema di Djokovic.

Il problema di Djokovic è psicologico

Intervenuto ai microfoni di SportKlub Ivan Ljubicic, ex tennista ed ex storico coach di Roger Federer, ha analizzato la sconfitta e il momento in generale di Nole. “Non siamo lontani da un completo ricambio generazionale. Boris Becker mi ha detto che ormai anche Djokovic ha accettato la superiorità di Alcaraz, una cosa che non aveva mai fatto con Federer e Nadal”.

“Sono sicuro che a Parigi per le Olimpiadi lui avrà le motivazioni ma dopo cosa farà? Senza Federer e Nadal ormai è tutto diverso. Io credo che il suo è un problema psicologico, non ha dimenticato come si gioca. Per lottare Djokovic deve avere il fuoco dentro altrimenti gli manca qualcosa e se non sente quegli stimoli può finire in difficoltà”. Insomma, gli stimoli, qualcosa che va oltre a quella che è la condizione fisica. Ecco, questo sarebbe un problema difficile da superare a quell’età. Ma senza dubbio, Nole, a Parigi, parte come sempre come uno dei favoriti.