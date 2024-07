Sinner non basta, crollo totale: fan devastati

Sinner – o per meglio dire il suo effetto – non basta alla grandissima multinazionale per far quadrare i conti. Il crollo è totale

L’effetto Sinner non basta. Almeno stando a quanto raccontato da Libero che fa i conti a quella multinazionale che è in perdita rispetto all’anno scorso. E come ogni gigante – in questo caso dell’abbigliamento sportivo che si rispetti – ogni caduta è ovvio che faccia rumore.

No, non parliamo in questo caso di un’altra “caduta” di Sinner. Lui continua ad allenarsi in attesa di scendere in campo alle Olimpiadi. Ma parliamo dello sponsor del tennista azzurro, quella Nike che ha fatto calzare le sue scarpe, tra gli altri, a Michael Jordan, Roger Federer, LeBron James, Cristiano Ronaldo. Cioè quattro dei migliori sportivi del secolo e non solo, qualcuno della storia. E tra questi come sappiamo c’è anche Jannik Sinner. Ora, l’effetto traino del numero uno al mondo della classifica Atp non è bastato, visto che la Nike, come si legge, ha i conti in perdita.

Sinner trascina poco, Nike in perdita

“Il 27 giugno scorso i dirigenti informano che il primo trimestre del 2025 andrà male e il semestre andrà peggio. Il 28 giugno le azioni crollano del 20%, un “giovedì nero”, il giorno peggiore dal 1980, quando l’azienda venne quotata: vanno in fumo 28 miliardi di dollari dalla capitalizzazione di mercato. Wall Street ha visto il titolo scendere del 30% da inizio anno e ha chiesto alla dirigenza “un cambio di regime”. Questa è la spiegazione del quotidiano citato prima. Ma i numeri non si fermano solamente alla borsa.

Nell’ultimo trimestre infatti i ricavi dell’azienda americana hanno segnato un -2% rispetto all’anno precedente. “Le vendite dirette ai consumatori sono diminuite dell’8%. Fatto salvo la pandemia e la crisi finanziaria del 2009, si tratta del peggior risultato dell’azienda dal 1999”. Nike è il marchio di abbigliamento di maggiore valore al mondo, davanti a mostri sacri della moda. E, nel corso degli anni, è stata “mollata” da Tiger Woods – un altro che diciamolo un po’ di visibilità la dava – ma non solo, anche da calciatori come Kane, Casemiro, Neymar, Serio Ramos, Sterling e Hazard. Insomma, Sinner non è che possa fare davvero tutto.