Champions League: i pronostici sulle partite di mercoledì 24 luglio

Champions League, i campioni di Grecia del PAOK vogliono riscattare un precampionato deludente: notizie e pronostici.

Una delle tre partite che chiudono il programma dell’andata del secondo turno preliminare vede protagonista il PAOK di Razvan Lucescu, campione di Grecia in carica. Quello dei bianconeri è stato un precampionato da davvero da dimenticare: sì, è solamente calcio d’estate ed i risultati contano il giusto, ma le quattro sconfitte di fila con Hibernian, Genk, Union Saint-Gilloise e Vitesse hanno fatto suonare più d’un campanello d’allarme.

Il primo esame vero, in attesa che ricominci la Super League greca, saranno i bosniaci del Borac Banja Luka, i quali hanno già debuttato nei preliminare di Champions League, iniziando dal primo turno. Quanta sofferenza, per i balcanici, per eliminare gli albanesi dell’Egnatia, piegati soltanto dopo i calci di rigore (andata 1-0 per il Borac e al ritorno sconfitta per 2-1).

Il PAOK, in ogni caso, è una squadra di caratura superiore – in questo mercato sono arrivati rinforzi importanti come Kedziora, Camara e Thymianis – e dovrebbe ipotecare la qualificazione già allo stadio Toumba. Una vittoria rotonda è anche l’obiettivo del Ludogorets, che proprio grazie al 3-1 ottenuto nell’andata del primo turno con la Dinamo Batumi è riuscito ad evitare l’eliminazione (al ritorno i georgiani hanno prevalso 1-0). Dopo aver esordito con un successo di misura in campionato, i bulgari, con ogni probabilità, si imporranno su un’altra Dinamo, quella di Minsk, che una settimana fa ha superato l’ostacolo Pyunik Yerevan senza subire neanche un gol tra andata e ritorno. Sarà difficile uscire indenni da Razgrad ma non ci aspettiamo una vittoria schiacciante da parte dei biancoverdi di Dermendzhiev.

Lo Slovan Bratislava, infine, dovrà fare attenzione al Celje, che hanno fatto una buona impressione nelle due sfide con gli estoni del Flora Tallinn, travolti prima 5-0 in Estonia e poi battuti 2-1 in Slovenia. Due vittorie su due anche per lo Slovan ma la difesa è apparsa troppo permeabile, avendo incassato tre gol complessivi dai nordmacedoni dello Struga.

Champions League, possibili vincenti

Ludogorets (in Ludogorets-Dinamo Minsk, ore 20:00)

Celje o pareggio (in Celje-Slovan Bratislava, ore 20:15)

La partita da almeno tre gol complessivi

PAOK-Borac Banja Luka, ore 19:30

Champions League, la partita da almeno un gol per squadra

Celje-Slovan Bratislava, ore 20:15

La partita da meno di tre gol complessivi

Ludogorets-Dinamo Minsk, ore 20:00

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno 1X in Celje-Slovan Bratislava è quotato a 1.35 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” in PAOK-Dinamo Minsk è quotato invece a 1.38 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.