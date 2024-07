I pronostici di martedì 23 luglio: Champions League

I pronostici di martedì 23 luglio, al via il secondo turno di qualificazione al nuovo format della Champions League.

Inizia questo martedì il secondo turno di qualificazione alla fase a gironi di Champions League, che da questa stagione avrà un format completamente rivoluzionato. Non ci sono stati cambiamenti invece per i turni di qualificazione, che si giocano in partite di andata e ritorno con tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore in caso di parità di punteggio nei 180 minuti.

Entrano in scena squadre più famose, su tutte il Fenerbahce da quest’anno allenato da José Mourinho, che torna ad allenare in Champions League dopo la parentesi alla Roma dove ha deluso in Serie A ma ha fatto bene in Europa conquistando una Conference League e portando i giallorossi in finale di Europa League nell’anno successivo. In casa del Lugano successo alla portata.

I pronostici sulle altre partite

Vittoria probabile anche per il Bodo Glimt, squadra che nel recente passato ha affrontato proprio Mourinho, e per Qarabag, Malmo, Ferencvaros e Sparta Praga.

Le partite che promettono invece maggiore equilibrio sono quelle tra i rumeni dell’FCSB e il Maccabi Tel Aviv e gli ucraini della Dinamo Kiev e i serbi del Partizan: in quest’ultima un pareggio non è da escludere.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Bodo Glimt vincente e almeno tre gol complessivi in Bodo Glimt-Rigas, Champions League, ore 17:00

Vincenti

Malmo (in Malmo-Ki Klaksvik, Champions League, ore 19:00)

(in Malmo-Ki Klaksvik, Champions League, ore 19:00) Ferencvaros (in Ferencvaros-The New Saints, Champions League, ore 20:00)

(in Ferencvaros-The New Saints, Champions League, ore 20:00) Midtjylland (in Santa Coloma-Midtjylland, Champions League, ore 20:00)

(in Santa Coloma-Midtjylland, Champions League, ore 20:00) Fenerbahce (in Lugano-Fenerbahce, Champions League, ore 20:30)

(in Lugano-Fenerbahce, Champions League, ore 20:30) Sparta Praga (in Shamrock Rovers-Sparta Praga, Champions League, ore 20:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Ferencvaros-TNS , Champions League, ore 20:00

, Champions League, ore 20:00 Lugano-Fenerbahce , Champions League, ore 20:30

, Champions League, ore 20:30 Malmo-Ki Klaksvik, Champions League, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

FCSB-Maccabi Tel Aviv, Champions League, ore 19:30

Il “clamoroso”

• Pareggio in Dinamo Kiev-Partizan, Champions League, ore 20:00