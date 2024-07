Tennis, Berrettini torna subito in campo: pronostici martedì 23 luglio

Tennis, l’azzurro ha appena vinto il titolo a Gstaad e tenterà di ripetersi a Kitzbuhel. A Umago invece tocca a Darderi e Fognini.

Matteo Berrettini non si ferma e dopo il trionfo di Gstaad, grazie al quale ha potuto mettere in bacheca il suo secondo titolo stagionale (il nono in carriera), va a caccia di altri preziosi punti per il ranking Atp nel torneo di Kitzbuhel, in Austria.

Nella località svizzera il romano è stato praticamente perfetto, non ha concesso neppure un set ed ha tenuto quasi sempre il servizio. Neppure i top 20 Auger-Aliassime e Tsitsipas, incontrati rispettivamente nei quarti e in semifinale sono riusciti a scalfirlo. Un successo che gli è valso il rientro in top 50: l’obiettivo, come ha ribadito lo stesso Berrettini, è fare in modo di essere testa di serie ai prossimi Australian Open. Nella finale di Gstaad l’azzurro ha schiantato il francese Halys, lasciandogli solamente 4 game, e non è sembrato affatto provato fisicamente dopo una settimana molto intensa.

In Austria giocherà su una superficie ancora più veloce – è comunque sempre terra rossa – un aspetto che può esaltare ulterioremente il suo potente servizio. Nel primo turno, tuttavia, dovrà vedersela con un avversario insidioso, il russo Pavel Kotov, con cui non ci sono precedenti. Il moscovita tira dei colpi molto potenti da fondocampo: Berrettini dovrà provare a farlo muovere il più possibile, non essendo propriamente un velocista.

Considerando che l’azzurro viene dalle fatiche di Gstaad è lecito immaginare che i game complessivi, alla fine, siano più di 19. Restando in Austria, lo spagnolo Roberto Carballes Baena, specialista della superficie, può sorprendere l’ungherese Marton Fucsovics, che non vince una partita dallo scorso maggio. L’argentino Tirante, infine, darà probabilmente una delusione al padrone di casa Dominic Thiem, apparso in difficoltà a Gstaad ed ormai prossimo al ritiro (il 2024 sarà il suo ultimo anno nel circuito).

Darderi e Fognini di scena in Croazia

In Croazia, ad Umago, debuttano due italiani: Luciano Darderi, impegnato contro il croato Ajdukovic, e Fabio Fognini, che sfiderà il giovane francese Van Assche.

Entrambi hanno buone probabilità di superare il primo turno. Darderi nella scorsa settimana ad Amburgo si è arreso a Baez in 3 set: di fronte avrà un tennista che a sorpresa ha raggiunto la semifinale a Bastad, in Svezia, torneo dal quale è stato eliminato da Rafa Nadal. Ajdukovic, insomma, merita massimo rispetto. Il veterano di Arna di Taggia, invece, tenterà di metabolizzare la sconfitta con Tsitsipas a Gstaad contro il tennista transalpino, già battuto in tre set a Wimbledon tre settimane fa. A Kitzbuhel si riaffrontano Galan e Medjedovic, due che si sono appena scontrati nelle qualificazioni: il colombiano si è imposto dopo 3 parziali e il serbo, ripescato come lucky loser, sogna la rivincita. Hugo Gaston ha fatto soffrire il numero 4 al mondo Alexander Zverev ad Amburgo e darà filo da torcere anche a Daniel Altmaier, mentre il top 10 Andrey Rublev, apparso nervosissimo nelle ultime uscite, potrebbe concedere qualcosa all’argentino Ugo Carabelli.

Tennis, i possibili vincenti

Carballes Baena in Fucsovics-Carballes Baena (Atp Kitzbuhel)

Tirante in Tirante-Thiem (Atp Kitzbuhel)

Darderi in Darderi-Ajdukovic (Atp Umago)

Fognini in Van Assche-Fognini (Atp Umago)

I pronostici sui games

Berrettini-Kotov (Atp Kitzbuhel, over 19,5)

Galan-Medjedovic (Atp Kitzbuhel, over 20,5)

Gaston-Altmaier (Atp Kitzbuhel, over 22,5)

Rublev-Ugo Carabelli (Atp Umago, over 19,5)

Comparazione quote

La vittoria di Carballes Baena è quotata a 1.87 su Goldbet, Lottomatica e su Snai. Berrettini-Kotov over 20.5 games è quotato invece a 1.59 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.