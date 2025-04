Pronostico Atletico Madrid-Barcellona: dove vederla gratis in streaming

Atletico Madrid-Barcellona è la semifinale di ritorno della Coppa del Re e si gioca mercoledì alle 21:30: notizie, streaming gratis, probabili formazioni e pronostico.

Si riparte da un 4-4 clamoroso nel match d’andata. Anche se in mezzo c’è stato anche un 4-2 a favore del Barcellona, sempre in casa dell’Atletico, ma in campionato. Questa sfida sta regalando un sacco di gol e di conseguenza altrettante emozioni. Sarà così anche questa volta?

Ovviamente vedere una miriade di reti come successo nel corso degli ultimi incroci diventa sempre più complicato. Simeone da un lato e Flick dall’altro, com’è giusto che sia, hanno sicuramente studiato delle mosse per evitare di prenderne così tanti. Ma a dire il vero almeno una rete per squadra in questo match ce l’aspettiamo sicuro. E c’è anche la possibilità, secondo il nostro modesto avviso, che possa finire leggermente in maniera diversa rispetto a quello che è il pronostico, oggettivo, del match.

Sì, perché se l’andassimo a vedere solamente per i numeri, per lo stato di forma, e per la forza della rosa, è evidente che i catalani sarebbero favoriti. Ma Lewandowski e compagni, primi in classifica nella Liga, sono pure attesi la prossima settimana da una gara fondamentale in Champions League. Un po’ di calcoli probabilmente verranno fatti e di questo ne potrebbe approfittare l’Atletico, che invece ha come obiettivo quello di arrivare in finale di Coppa per cercare di giocarsi almeno un trofeo in questa stagione. Anche in Liga le ultime settimane non sono andate benissimo.

Come vedere Atletico Madrid-Barcellona in diretta tv e streaming

La semifinale d’andata Atletico Madrid-Barcellona è in programma mecoledì alle 21:30. La sfida si potrà seguire gratuitamente sul canale Youtube di “Cronache di Spogliatoio”, che si è aggiudicato i diritti sulla manifestazione calcistica spagnola.

Il pronostico

Un gol per squadra ce lo aspettiamo sicuramente. Per continuare la scia dei passati scontri diretti. Ma per quanto vi abbiamo raccontato prima, e per il valore che questo match ha soprattutto per l’Atletico, crediamo che Simeone possa andarsene in finale.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Barcellona

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Gimenez, Le Normand, Reinildo; Simeone, De Paul, Barrios, Lino; Griezmann, Alvarez.

BARCELLONA (4-3-3): Szczesny; Kounde, Araujo, I Martinez, Balde; De Jong, Pedri, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Yamal.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1