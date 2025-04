Pronostico Fenerbahce-Galatasaray: il fattore che farà la differenza

Fenerbahce-Galatasaray è una partita valida per i quarti di finale della Coppa di Turchia: formazioni e pronostico

Sei punti di distacco in classifica. Anche se il Fenerbahce di Mourinho ha una partita in meno. Ma qui il fattore Special One, quello abbonato alle Coppe, nel derby turco valido per l’accesso alle semifinali della Coppa di Turchia, potrebbe decisamente fare la differenza.

Gara secca, anche in questo caso. Ed è assai probabile che l’equilibrio regnerà sovrano. Nessuna delle due squadre si vuole esporre e nessuna vuole commettere errori. Vincerà chi riuscirà a gestire meglio la tensione, chi riuscirà a metterla sul piano fisico, senza dubbio, ma capace di mantenere il sangue freddo nel momento clou del match. Parliamo pur sempre di uno dei derby più sentiti in Europa, reso assai più acceso dalle dichiarazioni dei scorsi mesi del tecnico portoghese contro i rivali cittadini.

Ci arrivano due squadre che vivono dei momenti opposti: Il Fenerbahce in campionato sta vivendo uno stato di forma importante, mentre il Galatasaray uno stato di flessione, con due sole vittorie nelle ultime cinque e soprattutto la sconfitta contro il Besiktas di domenica scorsa che potrebbe pesare nella testa dei calciatori giallorossi. Ecco perché ci aspettiamo un passaggio del turno dei padroni di casa che, come sempre, verranno spinti – soprattutto in una gara del genere – dai propri tifosi.

Come vedere Fenerbahce-Galatasaray in diretta tv e in streaming

La sfida valida per i quarti di finale di Coppa di Turchia tra Fenerbahce-Galatasaray, in programma mercoledì alle 19:45, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato di calcio turco.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Fenerbahce è quotata a 1.98 su Goldbet e Lottomatica e a 1.95 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Non sarà uno grande spettacolo, almeno in campo. La paura di perdere più che la voglia di vincere potrebbero fare la differenza. Ci aspettiamo quindi una gara chiusa che potrebbe essere decisa da un episodio. Che potrebbe girare verso i padroni di casa.

Le probabili formazioni di Fenerbahce-Galatasaray

FENERBAHCE (4-2-3-1): Livakovic; Djiku, Skriniar, Mercan; Aydin, Fred, Amrabat, Szymanski, Kostic; Talisca, En-Neysri.

GALATASARAY (3-4-1-2): Muslera; Sanchez, Bardakci, Cuesta; Frankowski, Torreira, Sara, Yilmaz; Mertens; Osimhen, Kutucu.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0