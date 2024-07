Che “mira” Camila Giorgi: ne fa fuori due in un colpo solo

La vicenda Camila Giorgi si fa sempre più ingarbugliata: l’ex tennista marchigiana vuota il sacco, ma che caos.

Non è mai stata così tanto loquace, l’ex reginetta del tennis azzurro. Spesso soggetta a critiche facili e polemiche sterili, ha sempre preferito, di contro, farsi i fatti suoi. Non c’è stata volta in cui si sia curata di comunicare ai tifosi che si sarebbe ritirata da un torneo, così come, del resto, non si è neppure preoccupata di far sapere loro che aveva deciso di appendere la racchetta al chiodo.

Sebbene inspiegabile, il comportamento di Camila Giorgi è dunque stato coerente dall’inizio alla fine. Adesso che il tennis non fa più parte della sua vita, però, sembra avere intenzione di cambiare registro. Lo dimostra il fatto che nelle scorse ore si sia esposta come mai prima d’ora, con la “scusa” del box domande su Instagram. Ha chiesto ai follower di rivolgerle le domande più disparate e non si è tirata indietro, quando si è trattato di rispondere. Neanche dinanzi agli interrogativi più scomodi.

Molti, manco a dirlo, le hanno chiesto cosa intenda fare in futuro. L’ex tennista marchigiana ha fatto riferimento ad un libro che sarebbe già in fase di stesura, ma anche ad un business personale, senza però rivelare ulteriori dettagli. Ha poi chiarito, data l’insistenza con cui glielo hanno chiesto, che non c’è speranza di vederla su OnlyFans, avendo lei “ambizioni più alte”.

Caos Camila Giorgi: la sua verità viaggia sui social network

Molte delle domande che le hanno rivolto attraverso l’apposito box vertevano, poi, sui due temi caldi che l’hanno riguardata negli ultimi mesi. Dopo aver annunciato il suo ritiro dal circuito, come si ricorderà, si è alzato un vero e proprio polverone per via dei suoi presunti debiti con il Fisco.

Prima ancora che esplodesse questa bomba, era scoppiato il caos delle false vaccinazioni. La Giorgi è indagata insieme alla cantante Madame e questa storia è tutt’altro che finita. Ciò nonostante, con la “mira” di un cecchino, la Giorgi ha fatto fuori in un colpo solo tutte le accuse a lei rivolte con due risposte secche, nettissime.

Quando le è stato chiesto se il Fisco la stia braccando ha risposto “Assolutamente no”, parlando di fake news. Quando, invece, le hanno domandato se avesse fatto il vaccino, ha risposto “Sì, tutti”. Si professa innocente, dunque, la campionessa di Montreal 2021, benché resti inteso, ovviamente, che l’ultima parola spetterà sempre e comunque alla giustizia.