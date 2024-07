Inter scatenata: piazza 4 colpi per vincere la Champions

Calciomercato Inter, i nerazzurri sembrano scatenati sul mercato. Dalla Spagna la notizia porta a quattro colpi per vincere la Champions

Tre colpi l’Inter del nuovo presidente Beppe Marotta li ha già fatti sul mercato: a zero sono arrivati Taremi e Zielinski mentre con Martinez del Genoa è stato preso per un anno il secondo portiere che poi, quando Sommer andrà via, potrebbe diventare il titolare. Ma questo non basta per i campioni d’Italia, che vogliono alzare il livello anche in Europa.

Altri innesti ce ne saranno sicuramente, e secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna e precisamente da Todofichajes.net, i milanesi hanno in mente di piazzare, almeno, altri quattro colpi per dare la possibilità a Simone Inzaghi di fare delle scelte quando gli impegni saranno decisamente tanti. Senza dimenticare che alla fine della prossima stagione verrà giocato il Mondiale per Club nella sua nuova formula – che garantisce un bel po’ di milioni di euro – e che apre per forza e fare delle valutazioni. Di gente ne serve parecchia. Ed ecco che i quattro colpi potrebbero essere fatti nello spazio di poco tempo.

Calciomercato Inter, ecco i 4 nomi

Soprattutto dietro Inzaghi ha bisogno di innesti. Non solo per le condizioni di Acerbi, che ha saltato la prima parte di preparazione, ma anche per l’infortunio a Buchanan in nazionale che lo costringerà a stare fermo per molto tempo. Quindi occhio a quelli che potrebbero essere i rinforzi. In Spagna si parla come detto di 4 innesti, che potrebbero arrivare tutti, ma la cosa ci pare comunque un poco difficile. I conti rimangono quelli che tutti noi abbiamo iniziato a capire nel corso degli ultimi mesi.

Detto questo, ecco i nomi: Kiwior dall’Arsenal – che conosce già la Serie A – Robert Renan dello Zenit, Ricardo Rodriguez del Torino e infine Mario Hermoso che al momento è senza squadra e che potrebbe quindi arrivare a parametro zero anche se sotto l’aspetto dell’ingaggio ha delle richieste importanti ed è cercato anche dal Napoli di Conte. Insomma, quattro colpi per andare a prendersi la Champions League.