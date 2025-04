I pronostici di mercoledì 2 aprile: Coppa Italia, Premier League e Coppa del Re

I pronostici di mercoledì 2 aprile: in campo Coppa Italia, Premier League e Coppa del Re, ci sono Milan-Inter e Atletico Madrid-Barcellona

È tempo di semifinali in Coppa Italia e Coppa del Re, con due partite ad alto tasso spettacolare: Milan-Inter e Atletico Madrid-Barcellona.

Dopo i due di campionato e dopo quello andato in scena terra saudita nella Final Four di Supercoppa Italiana lo scorso gennaio, arriva pure il derby meneghino di Coppa Italia. Da qui a fine aprile saranno dunque 5 le stracittadine stagionali complessive tra Milan e Inter, che hanno anche rischiato di incrociarsi in Champions League.

Il dato che salta agli occhi è l’imbattibilità del Milan nelle tre sfide disputate da settembre in poi: sembra quasi un paradosso, ma i nerazzurri non sono riusciti ad avere la meglio sui cugini in nessuno degli ultimi tre precedenti (2 sconfitte e un pareggio). Stavolta è difficile immaginare un’altra disfatta, sebbene l’Inter vista con l’Udinese non sia stata esaltante: negli ultimi cinque precedenti tutte e due le squadre hanno segnato almeno un gol, potrebbe andare così anche stavolta.

I pronostici sulle altre partite

A proposito di gol, in Atletico Madrid-Barcellona si riparte dal 4-4 clamoroso del match d’andata, e in mezzo c’è stato anche un 4-2 a favore del Barcellona, sempre in casa dell’Atletico, ma nella Liga spagnola. Magari non si toccherà di nuovo lo stesso picco di over, ma anche a questo giro almeno un gol per squadra appare altamente probabile.

Si giocano anche le restanti partite del turno infrasettimanale di Premier League, dove c’è un’avvincente lotta per la qualificazione alla prossima Champions League: attese le vittorie interne di Bournemouth, Newcastle e Manchester City contro Ipswich, Brentford e Leicester.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 1-3 CASA + MULTIGOL 1-3 OSPITE in Atletico Madrid-Barcellona, Coppa del Re, ore 21:30

Vincenti

Manchester City (in Manchester City-Leicester, Premier League, ore 20:45)

(in Manchester City-Leicester, ore 20:45) Bournemouth (in Bournemouth-Ipswich, Premier League , ore 20:45)

(in Bournemouth-Ipswich, , ore 20:45) Newcastle (in Newcastle-Brentford, Premier League, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Manchester City-Leicester , Premier League , ore 20:45

, , ore 20:45 Bournemouth-Ipswich , Premier League , ore 20:45

, , ore 20:45 Newcastle-Brentford, Premier League, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Stoccarda-Lipsia , Coppa di Germania , ore 20:30

, , ore 20:30 Brighton-Aston Villa , Premier League , ore 20:45

, , ore 20:45 Milan-Inter, Coppa Italia, ore 20:45

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 9.81 GOLDBET ; 9.45 SNAI; 9.81 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• ESPULSIONE SI in Liverpool-Everton, Premier League, ore 21:00