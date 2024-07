Scommesse, colpo da 12mila euro con under e no gol

Scommesse, il colpo vale 12 mila euro con una serie di partite tra under e no goal. Ecco la schedina vincente con una cifra misera

Una scommessa clamorosa, incredibile. Che con soli 20 euro investiti ha portato nelle tasche del fortunato scommettitore del sito PlanetWin365 oltre 12mila euro. Il dettaglio della schedina poi lo potrete vedere sotto, come al solito.

Ma analizziamo insieme la giocata: perché questo signora, o questa signora, ha deciso di giocare venti euro su una serie di amichevoli internazionali e non solo con dei pronostici sicuramente non di tutti i giorni. Un solo 1 nella schedina, mentre spicca anche un No Gol clamorosa da oltre 4 volte la posta. Un colpo di genio, che ovviamente ha fatto alzare la posta in palio e che soprattutto ha anche permesso di prendersi un bonus decisamente importante, visto che parliamo di oltre 2mila euro che hanno fatto salire, l’importo totale della vincita, precisamente a 12,480euro.

Scommesse, nessuna paura

Di solito uno i No Gol non li gioca: si rischia di uscire fuori dalla possibilità di rimanere “in vita” nello spazio di pochissimi minuti. E il coraggio alla fine paga sempre. Bellissima anche la giocata di “0 gol squadra ospite”, data a 1,80 volte la posta. Insomma, è davvero una bellissima schedina che potrete tranquillamente vedere sotto in tutti i suoi dettagli come spiegato prima. E complimenti a chi ha intuito tutto questo. Ah, c’era anche la partita dell’Italia nell’Europeo Under 19 nella scommessa. Anche questa andata a segno. Sì, di solito serve molta fortuna per riuscire a vincere, ma la fortuna aiuta sicuramente chi ci crede. E questa persona ci ha clamorosamente creduto che tutto potesse andare in questo modo. I migliori auguri da parte di tutta la redazione de IlVeggente.it