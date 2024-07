Gratta e vinci, morsi e rimorsi: è finita con un’espulsione

Gratta e vinci, quello che è accaduto a Bolzano ha dell’incredibile. Provvedimento inevitabile: ha perso la testa all’improvviso.

Al Veggente piace raccontare storie a lieto fine, non fosse altro per dimostrare che c’è una speranza per tutti e che non è poi così remota l’ipotesi che la dea bendata possa baciarci da un momento all’altro. Stavolta, però, un lieto fine non c’è. Anzi, siete avvisati: questa storia si conclude, per la verità, nel peggiore dei modi.

Iniziamo col dire che tutto è successo in Italia, più precisamente a Bolzano. Era stata una giornata tranquilla fino a che una telefonata alla centrale operativa della questura non ha “animato” improvvisamente la situazione. La chiamata è giunta al centralino attraverso il numero unico per le emergenze (112 NUE) ed era relativa a un diverbio scoppiato tra un cliente ubriaco e il titolare della tabaccheria che si trova in via Cesare Battisti 3.

Le autorità sono giunte sul posto nel giro di pochi minuti e hanno scoperto, una volta arrivati a destinazione, che quell’uomo aveva completamente perso la testa. Il gestore dell’attività ha riferito ai poliziotti che il cliente, che al momento di varcare la soglia dell’esercizio era già in preda ai fumi dell’alcol, aveva dato di matto al momento di scoprire che i giochi d’azzardo su cui aveva deciso di puntare non avevano dato esattamente i frutti sperati.

Gratta e vinci, caos a Bolzano: arriva la polizia

L’uomo aveva comprato Gratta e vinci per un valore di 300 euro. E, un po’ per la frustrazione, un po’ per l’abuso di alcol, una volta realizzato di non aver vinto niente si è inalberato e ha gettato addosso al gestore della tabaccheria di via Cesare Battisti i grattini perdenti.

Il titolare, per evitare che la situazione degenerasse, ha invitato il cliente ad uscire del negozio. Invito che l’uomo non ha tuttavia accolto. Si è scagliato, a quel punto, sul tabaccaio, dandogli un pugno in fronte e arrivando addirittura a morderlo al braccio. Dopodiché, si è dato alla fuga, salvo poi essere rintracciato nei paraggi della rivendita grazie all’identikit tracciato dal gestore e dagli altri testimoni del negozio.

I poliziotti lo hanno accompagnato in questura e scoperto, infine, che quel 51enne non era del tutto nuovo a questo genere di comportamenti. Aveva già qualche precedente penale e la denuncia del tabaccaio gli è valsa il divieto di far ritorno nel comune di Bolzano. Il questore della città ha emesso nei confronti del cittadino pachistano, come se non bastasse, un decreto di espulsione dal territorio nazionale.