Gratta e vinci, questa regola vale oro: devi solo saperlo riconoscere

Gratta e vinci, le regole si contraddicono l’una con l’altra, ma questa in particolare si è rivelata vincente: colpo da paura.

Il mondo dei giocatori è estremamente variegato ed eterogeneo. Ognuno ha i propri riti e le proprie convinzioni, le proprie preferenze e, talvolta, anche le proprie fissazioni. Ed è anche giusto, in fondo, che sia così. Qualcuno si ferma al primo tentativo fallito, qualcun altro insiste e non vuole neanche sentir parlare di resa.

Generalmente, però, la maggior parte dei giocatori tende ad arrendersi subito, o quasi. Un discorso che non è valso, tuttavia, per la persona che, nei giorni scorsi, ha messo a segno un colpo niente male alla tabaccheria Le Brazza di Landivisiau, nel dipartimento del Finistère, dunque nella regione della Bretagna. Questo aspirante fortunello d’Oltralpe non ha mollato la presa, come fanno in tanti: cocciuto e determinato, è andato avanti fino a che il suo destino non s’è compiuto.

Al suo arrivo al punto vendita, ha deciso di comprare due biglietti della famosa serie francese Cash. Ciascuno di essi è costato 5 euro e, a fronte di una spesa di soli 10 euro, ha subito ottenuto un primo guadagno: con quei tagliandi ha vinto, cioè, 120 euro, recuperando alla grande il piccolo investimento iniziale.

Gratta e vinci, se molli subito godi solo a metà

Non contento, con parte dei soldi appena guadagnati ha deciso di comprare altri due grattini della stessa serie. L’idea iniziale era quella di accontentarsi dei 120 euro, ma poi non ha resistito e ha voluto raddoppiare il tiro.

Sentiva, ha raccontato più tardi, che quello era il suo giorno fortunato. E sapeva, in cuor suo, che la dea bendata aveva in serbo per lui qualcosa di ancor più grande della somma che aveva già incassato. Nel primo tagliando non c’era nulla, mentre al momento di grattare il secondo per poco non gli è venuto un colpo. Lì sotto si nascondevano 500mila euro, la cifra massima che si può vincere giocando a Cash.

“È stata una scarica di adrenalina inaspettata”, ha raccontato il vincitore, la cui storia ci infonde speranza e “coraggio”. In fondo, la sua regola gli è valsa mezzo milione di euro. Basta solo saper riconoscere il proprio giorno fortunato, come è successo a lui, e il gioco è fatto. Più o meno. Magari, fosse così semplice!