Per Sinner non c’è nulla da fare: ancora battuto da Alcaraz

Per Sinner un’altra delusione: non c’è nulla da fare nemmeno in questo caso e l’italiano è di nuovo battuto da Alcaraz. Ecco dove

La rivalità è aperta, accesa, deflagrata dopo la vittoria Wimbledon di Carlos Alcaraz che, nonostante abbiamo vinto pure il Roland Garros, rimane alle spalle di Jannik Sinner nella classifica Atp. E questo è stato un grosso tema di discussione negli ultimi giorni, visto che sono molti, anche dalle nostre parti, quelli che pensano che lo spagnolo sia superiore in questo momento.

Detto questo, che è un tema caldo che comunque ci riguarda poco visto che sappiamo che almeno fino a dopo l’Olimpiade Sinner rimarrà il numero uno, siamo ufficialmente entrati nella settimana del torneo a cinque cerchi nel quale, sia al maschile sia al femminile ci saranno tutti i migliori del mondo. E ci saranno ovviamente anche questi due ragazzi, che si stimano e che non vanno dietro a queste polemiche, che cercheranno ancora una volta di darsi battaglia. Tempo di quote dei bookmaker insomma, che a quanto pare hanno le idee abbastanza chiare.

Sinner ko, Alcaraz è il favorito

Lo spagnolo vincente a Parigi vale quota 3,00 su Bet365, 2,50 su Better e Goldbet e 2,00 su Snai. Ed è il favorito, ovviamente. Con delle quote che possono anche stuzzicare quelle che sono le idee degli scommettitori. In questo momento lo stato di forma di Alcaraz è davvero straordinario e la sensazione è che davvero possa riuscire nell’impresa di vincere anche le Olimpiadi.

Alle sue spalle, comunque, si piazza il nostro Jannik, alla ricerca ovviamente di quello che sarebbe il primo e meraviglioso successo Olimpico in carriera. Lui di possibilità, speriamo, ne avrà altre, ma siccome questa manifestazione si gioca ogni 4 anni non si può pensare di non dare tutto e subito. Allora, Sinner in ogni caso è quotato 3,75 su bet365, 3,50 su Snai e 3,00 su Better e Goldbet. Chiude questo ipotetico podio, infine, Novak Djokovic: 5,00 su Better e Goldbet, a 6,00 su Snai e a 4,00 su Bet365. La conferma del titolo di Sascha Zverev è invece improbabile per le agenzie di scommesse. Quota 11,00 su Better e Goldbet, 6,00 su Snai e Bet365.