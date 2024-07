Superenalotto, era ora: stavolta tocca a te

Superenalotto, il tuo momento è finalmente arrivato. Stavolta tocca a te: sei tu il padrone del tuo destino.

C’è questa strana convinzione, peraltro ampiamente diffusa, che certe cose particolarmente brutte o particolarmente belle debbano accadere sempre e solo agli altri e mai a noi stessi. Come vincere al Superenalotto, ad esempio, o comprare, tra tanti, il Gratta e vinci che ci cambierà la vita. Chi ha mai realmente pensato che la dea bendata potesse decidere di baciare proprio noi?

Nessuno, presumiamo. Le probabilità che accada sono talmente basse che siamo restii, per ovvie ragioni, a credere che prima o poi possa effettivamente scoccare la nostra ora. Non è così, però. La fortuna colpisce senza seguire alcun criterio logico, totalmente a caso, ragion per cui ognuno di noi ha le stesse identiche chance di qualunque altra persona sulla faccia della terra.

Ne sa qualcosa l’uomo la cui storia, nelle scorse ore, ha lasciato di stucco l’intero Stato del Michigan. Questo giocatore, che ha preferito rimanere anonimo, vive e lavora nella contea di Macomb. Ed era proprio in ufficio quando ha sentito dire che dalle sue parti era stata registrata una vincita stratosferica alla Lotteria.

Superenalotto, mai gettare la spugna: potrebbe capitare anche a te

La vincita più alta che fosse mai stata registrata, a quelle latitudini, alla lotteria Fantasy 5, che funziona come il Superenalotto ma che, a differenza del gioco italiano, sblocca il proprio jackpot solo nel momento in cui il giocatore centra 5 numeri su 5.

Fatto sta che l’uomo, un 56enne, è rabbrividito quando, nel corso della giornata lavorativa, ha scoperto che la combinazione vincente era stata giocata proprio nel suo negozio di fiducia. Tanto è vero che, appresa la notizia, aveva telefonato alla moglie per esporle il suo “sospetto”. Non poteva ancora controllare, però: la schedina giocata era a casa e nessuno poteva mettere a confronto i numeri estratti con quelli sui quali aveva deciso di puntare.

Al calar del sole s’è fatta, finalmente, ora di rientrare. E quella sera, il 56enne della contea di Macomb ha scoperto che non è vero, come si dice, che certe fortune toccano solo agli altri. Il suo grande momento era giunto e la fortuna aveva fatto sì che poco meno di 1 milione di dollari – 963mila dollari, per la precisione – arrivasse dritto nelle sue tasche. “All’inizio non sapevo come sentirmi perché non credevo fosse reale – ha detto – Ora che finalmente ci ho fatto l’abitudine, mi sento benissimo”. Mai perdere le speranze, quindi: prima o poi, potrebbe succedere anche a te.