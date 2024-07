Gratta e Vinci, fa benzina e vince 500mila euro con questo biglietto

Gratta e vinci, durante il pit-stop ha fatto rifornimento di benzina e non solo. Premio pazzesco, una fortuna sfacciata.

Forse si trattava di un turista alla sua prima gita in Umbria. O chissà, magari era un autotrasportatore che passava di lì per fare rientro alla base e che dopo aver macinato chilometri in abbondanza aveva solo avuto voglia di sgranchirsi le gambe. Oppure, perché no, era un residente della zona che, prima di rincasare, aveva deciso di concedersi una tappa lungo la strada.

Non sapremo mai se il giocatore che ha sbaragliato la fortuna nelle scorse ore fosse un forestiero o un local, ma una cosa è certa: ha fatto colpo sulla dea bendata al punto che la stessa lo ha omaggiato col regalo più bello che potesse offrirgli. Riavvolgiamo un attimo il nastro, però, prima di procedere. Facciamo un passo indietro e localizziamo la vicenda narrata: come detto siamo in Umbria, più precisamente a Perugia, lungo la E45 che attraversa la frazione di Collestrada.

Su questo tratto di strada c’è una stazione di servizio all’interno della quale trova spazio, a sua volta, l’Handmade Cafè. Sede, come scoprirete a breve, di una bellissima storia a lieto fine. Potreste avere intuito, a questo punto, che il bar in questione ha fatto da cornice, nelle scorse ore, ad una gran bella vincita.

Alla stazione di servizio si fa rifornimento di benzina e non solo

Il giocatore, fermatosi a Collestrada probabilmente per fare rifornimento di benzina al suo mezzo, ha fatto tappa anche all’Handmade Cafè e ha deciso, una volta varcata la soglia, di concedersi anche un piccolo sfizio.

Ha comprato, cioè, un Gratta e vinci della serie 20X. Non è dato sapere, ignorandone l’identità, se lo abbia grattato sul posto o se, invece, lo abbia portato via con sé per raschiarne la patina argentata in un secondo momento. Quel che è certo è che, indipendentemente da dove e come lo abbia fatto, avrà scoperto con immenso piacere che lì sotto si nascondeva un super premio del valore di mezzo milione di euro. Non male, no?

Ha portato a casa la stessa identica somma, come se non bastasse, il giocatore che, poco più distante da Collestrada, sempre in Umbria ma ad Attigliano, ha comprato un biglietto della lotteria istantanea Il Miliardario Mega al Titty Bar. Anche lui ha vinto 500mila euro e pure sulla sua identità vige il riserbo più assoluto, essendo quello un luogo di passaggio.