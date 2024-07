Ultim’ora, colpo Ferrari: annuncio e data

Ultim’ora, colpo Ferrari: Vasseur team principal della scuderia di Maranello ha svelato la data dell’innesto. Ecco l’annuncio ufficiale

Lo ha detto il team principal della Rossa Frederic Vasseur, quindi di dubbi ormai ce ne sono pochi. Anzi, non ce ne stanno più perché nel weekend in corso il dirigente della Rossa ha parlato in esclusiva ai microfoni di formulapassion.it, annunciando, di fatto, un innesto importante nello spazio di pochissimo tempo.

Evidente che in questo caso non si parli di piloti: la squadra per almeno i prossimi due anni è già composta con Leclerc ed Hamilton alla guida, qui si parla del nuovo direttore tecnico visto che lo scorso 8 luglio Enrico Cardile si è dimesso per passare alla Aston Martin. In maniera contestuale, nel comunicato ufficiale della Rossa, era stato annunciato che Vasseur avrebbe preso questa carica ad interim fin quando non ci sarebbe stato il nuovo annuncio. Bene, adesso c’è una data.

Lo ha detto Vasseur, ecco il nuovo direttore tecnico

Il sito citato prima non ha pubblicato tutta l’intervista, quindi ci sarà tempo e modo per capire le esatte parole di Vasseur, però ha dato qualche anticipazione che vi riportiamo in questo articolo. Prima si è soffermato, appunto, sull’addio di Cardile: “Ero a conoscenza di alcune voci, ma non voglio fare commenti”. Poi ha annunciato, appunto, quando verrà svelato il nome del nuovo direttore tecnico della Rossa.

“Credo sia necessario avere qualcuno in grado di prendere decisioni. Stiamo lavorando alla definizione dell’organizzazione tecnica, credo che verrà resa nota dopo Monza”. Insomma, abbiamo una data e non è una cosa di poco conto. E il fatto che verrà resa ufficiale significa solamente una cosa: la Rossa ha già scelto a chi affidare questo importante ruolo e si devono quasi sicuramente limare gli ultimi dettagli se non sono già stati fatti. Vedremo quindi, e la scelta, ovviamente indirizzerà anche i prossimi obiettivi della Ferrari per i prossimi anni.